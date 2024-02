A cím egyben utalás is, hiszen Mátyássy Gábor ez alkalommal lakóhelyén mutathatja be alkotásait. A színes festményeket az elmúlt években több városban is megtekinthették az érdeklődők, azonban most mind egyszerre tért „haza”, így jöhetett létre az időszakos kiállítás. A képzőművész elmondása szerint akadt olyan alkotása, amely Kézdivásárhelyről hét év elteltével került vissza Hatvanba.