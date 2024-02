Az élet tele van nehéz helyzetekkel, akár családi, baráti, munkahelyi problémáról van szó, mind megterhelőek tudnak lenni. Azonban egy dolgot nem hagyhatunk sem magunknak, sem másoknak: nem adhatjuk fel. Teljesen mindegy, mennyire nehéz, mennyire kilátástalan a helyzet, erőt kell vennünk magunkon, erőt kell merítenünk a szeretteinkből és ezt az erőt vissza is kell adnunk. Minden helyzetet túl lehet élni együtt, de csakis együtt.

Fontos, hogy találjunk egy elfoglaltságot, egy hobbit, amivel kikapcsolódunk. Számomra ezt a sütés-főzés jelenti, és mindig beválik. A minap is magam alatt voltam délután, mert nagyon hosszú és rossz napom volt, ráadásul az időjárás is szürke és szomorkás volt. Miután hazaértem és ebédeltem, szinte kiugrott a fejemből a gondolat, hogy muffint szeretnék sütni.

Ez pedig több okból is jó ötlet volt, egyrészt, mert a sütéstől alapvetően is jobb kedvem szokott lenni, mert valami hasznossal töltöm az időmet. Amíg a sütésre figyelek, addig minden bajt elfelejtek. Másrészt, mert szeretem a muffint, és ki az, akinek ne lenne jobb kedve egy finom süteménytől? De legfőképpen onnan tudtam, hogy jobb kedvem lesz attól, ha készítek valami finomságot, mert a családom is enni fog belőle. A világ legjobb érzése számomra az, amikor azt látom a szeretteimen, a körülöttem lévőkön, hogy ízlik nekik az, amit én készítettem. A mosoly az arcukon minden problémát elfeledtet velem.