Kedden délután a HMSZC Sárvári Kálmán Technikum adott otthont a Dr. Habis György Német Nyelvi Szépkiejtési Versenynek. Ebben az évben másfél tucat egri középiskolás vett részt a megmérettetésen, ahol előbb egy szabadon választott német szöveget adtak elő a zsűri és egymás előtt, majd egy idegen szöveget kellett felolvasniuk. A megnyitón elhangzott, a városi versenyt 2010-ben rendezték meg először és 2011-től kezdve őrzi dr. Habis György nevét. A nyertes egy vándorserleget kap, illetve a Habis-család egy gravírozott emléktárgyat is adományoz a győztesnek, amely később az íróasztalát díszítheti, emlékeztetheti arra, hogy ikert aratott. A tavalyi első helyezett Bisztriczki Sára képviseletében volt tanára vette ezt a keddi rendezvényen Habis Lászlótól, az esemény védnökétől. A versenyt Lepresné Mélypataki Tünde, a Sárvári igazgatója nyitotta meg.

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Habis László elmondta, a verseny az édesapjáról kapott nevet, aki az 1940-es évek elején kezdte pályáját a ciszterci gimnáziumban, ott tanított hosszú ideig, majd 1957 után a Szilágyiban volt pedagógus. Mindenkor tanított nyelveket, német-olasz szakos tanári diplomáját a Pázmány Péter Királyi Egyetemen szerezte, Eötvös kollégista volt. A 20 századi egri pedagógus társadalom egyik emblematikus tagja volt.

- Hallatlanul fontosnak tartom, hogy ne csak az angol, hanem a német nyelv is kapjon szerepet az egri középiskolai nyelvtanításban. A német nyelvterületekkel sokrétű kapcsolatunk van, ipari, turisztikai, egyéb társadalmi területen is jelentősek ezek. Fontos, hogy a fiatalok ismerjék meg a német nyelv szépségeit, szeressék meg és használják bátran. Maga a szépkiejtés magasabb igényeket fejezi ki, ez is nagyon lényeges, hogy a fiatalok szókincse, fogalmazási készsége, nyelvhelyessége, kiejtése is autentikus, pontos, magas színvonalú legyen. A fiatalok sikerének fontos tényezője a jövőben, hogy mely nyelveken beszélnek és milyen szinten. Köszönet a város nyelvtanárainak, hiszen értékes munkát végeznek, ez a verseny az ő munkájukat a középpontba állítja, a fiatalokat pedig ösztönzi, hogy szorgalommal tanuljanak – fejtette ki Habis László.

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, nagyon fontos, hogy ne csak a város gimnáziumaiban, hanem a szakképző intézményekben is folyjon színvonalas német oktatás. Aki technikumba, szakközépiskolába jár, az is kapja meg a lehetőséget arra, hogy német tudását fejlessze, magas szinten művelje a német nyelvet.

Szerinte európai és világjelenség, hogy számos szakirodalmi területet az angol nyelv ural, de azt is tapasztalja, hogy vannak olyan gazdasági szereplők Egerben ahol előny a német nyelvtudás, a turizmusban pedig egyértelműen fontos a német küldőterületek szerepe. Németországon, Ausztrián és Svájcon kívül is több helyen jó színvonalon beszélnek németül, ezt az értéket nem szabad veszni hagyni.

A korábbi győztesekről elmondta, sokan egyetemi tanulmányokat folytattak, vagy folytatnak. A győzelem közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgára predesztinálja a versenyzőket.

A német nyelvi verseny helyezettjei: