Tarnazsadányban a Közös Cél Egyesület hozott össze egy kis megemlékezést. Botos Péter Adrián elnök jelezte, nincs még a faluban 48-as emlékmű, de szorgalmazni fogják a későbbiekben a felállítását. Érdekességet is megosztott a portálunkkal.

– Kutatásainak alapján – amely Botos Józsefnek köszönhető, aki megírta Tarnazsadány történetét is többek között – kiderült, hogy 1848-1849-ben 21 nemzetőrt soroztak be. Fontos megemlíteni a Gróf Almásy család nevét is, tarnazsadányi birtokos család volt, s nagy szerepet töltöttek be a szabadságharcban. Rájuk is emlékeztünk, s büszkén mondhatom, hogy olyan programot szerveztünk, mely véleményünk szerint a településen mér régen nem volt – tette hozzá.