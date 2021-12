– Nem tagadom, a békéscsabai rangadónk után elég nehéz visszaállni a normál életbe – fogalmazott kellő őszinteséggel az egri egyetemisták vezetőedzője. – Igazság szerint, amikor mentálisan ennyire készülsz egy ellenfélre, mindig nagyon nehéz újra felpörögni. Emiatt is mondom azt, hogy az előzetesen eltervezettekhez képest is sokkal nehezebb találkozó vár ránk. A lelkeknek ennek ellenére könnyebbséget adhat, hogy van idei, és ami fontosabb, pozitív emlékünk a Tempo ellen. Ugyanakkor mivel ez esetben edző-, és kupameccsekről beszélünk, jelentőségében a párharc mostani epizódjának lesz a legnagyobb súlya. Őszintén bízom benne, hogy mivel nem kell utazni, és hazai pályán szerepelhetünk, ez most tényleg segítséget ad nekünk. Ennek ellenére biztos vagyok abban is, hogy nem fogunk nagyon simán nyerni, mert továbbra is nagyon sok a hiányzónk, és az ebből eredő problémánk. Más választásunk azonban nincs, mindenképpen két pontot kell szereznünk, mert, ha a Békéscsabával szemben úgy fogalmaztunk, hogy nem a legfontosabb találkozónkról van szó, akkor az érem másik oldalát az jelenti, hogy ez viszont nagyon fontos összecsapás lesz. Itthon nem veszíthetünk pontokat, amennyiben el kívánjuk érni céljainkat, vagyis akármennyi nehézség, és bosszantó körülmény is sújt minket, szombat este feltétlenül nyernünk kell!