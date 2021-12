Az NB I-es egriek az előző kiírásban még extraligás félegyháziakat fogadva játszottak rangadó. A közel hasonló játékerőt képviselő gárdát összecsapásán szoros csatára volt kilátás és ez be is igazolódott. A párosok után 1:1 volt az állás, majd az egyéni mérkőzés eleje a vendégeknek sikerült jobban, akik 4:2-re és 5:3-ra is is vezettek. A házigazdák 5:5-nél egyenlítettek, majd 6:6 után a sportiskolás Bedő Norbert 3:0-ra nyert, Bedő Zoltán pedig döntő szettes, 10 pont feletti mérkőzésen tette fel az i-re a pontot.