Felújítási munkák miatt az mátraaljai csarnok most nem tudta fogadni a rendezvényt, így idén december 28-án Hevesre költözik az esemény. A koronavírus-járvány miatt a megszokottnál kisebb lesz a torna, amelyen legutóbb – két évvel ezelőtt – 3,4 millió forintot gyűjtöttek a súlyosan beteg, illetve mélyszegénységben élő gyermekek javára. Az idén a hevesi mentőszolgálat is a támogatottak között lesz. Nekik egy Lucas3 néven ismert, az újraélesztésben hasznos eszköz árának összegyűjtésében segít majd a Focival a gyógyulásért jótékonysági projektje.

A program a napokban válik majd véglegessé, ami pedig már most is ismert, mindazok, akik nem tudnak részt venni a hevesi eseményen, december 22-ig elutalhatják adományukat, méghozzá az egyik régi támogatottnak, az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítványnak. A szervezet nagy szegénységben élő gyermekeket segít.