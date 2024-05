Sipos Lajos (maklári edző): – A Lőrincivel szembeni két bajnoki vereség után az igazi énünket ezúttal mutattuk meg. Igaz, nem gondoltuk túl a játékunkat, de a célfutballt szenzációsan játszották a fiúk és olyan védekezést mutattak be, ami ebben az idényben még egyik mérkőzésen sem sikerült. Nehéz időszak van mögüttünk, ám most is igazi csapatként működtünk és megérdemelten nyertünk úgy, hogy a még a gólkülönbség sem túlzott.

Gulyka Zsolt (lőrinci edző): – Ugyanolyan motivációval léptünk pályára, mint az ellenfél. Az első gól burleszkfilmbe illő jelenet végén született, onnantól maklári részről a „durrbele” foci működött, miközben nekünk a labda háromszor is kifelé pattant a kapufáról. Nem keresek kifogást, gratulálok az ellenfélnek, ma ennyi volt bennünk.

Farkas Ádám (MLSZ Heves vármegyei igazgató): – Gratulálok a döntőbe jutott csapatoknak, amelyek színvonalas mérkőzésen mindent megtettek a győzelemért. Köszönöm Besenyőtelek polgármesterének, Bozsik Csabának, egyben az általa elnökként vezetett Besenyőtelek SC tagjainak és Vass István technikai vezető családjának a munkáját, ahogy a szervezésben végzett tevékenységért kollégáimnak, valamint a játékvezetőknek is kijár a dicséret. Nagy örömmel vettük, hogy dr. Vass Géza leánya és családja megtisztelte a rendezvényt. Hiszem, hogy sikerült méltó szintre emelni a rendezvényt, miközben levonjuk a tanulságokat és a jövőben még inkább igyekszünk a kupadöntő fényét növelni.

Vojtekovszki Mártonnak Farkas Ádám vármegyei igazgató gratulált

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Sárosi Gábor: – Ez volt az első kupadöntőm és ezzel együtt az első győzelmem. Hihetetlenül boldog vagyok, annál is inkább, mert 33 évesen két gólt tudtam szerezni. A szezon legjobb játékát nyújtottunk és úgy érzem, megérdemelten hódítottuk el a trófeát.