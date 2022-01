A magasabb osztálytól – ez esetben az NB III-tól – történt búcsút követően egy kieső klubnál három lehetséges megoldás kínálkozik a folytatásra. Az elsőt az azonnali visszajutás célul tűzése kínálja (lásd: FC Hatvan); a másodikat az egy-két év „erőgyűjtés” utáni fentebb lépés jelenti; harmadik opcióként pedig a saját nevelésű fiatalok hadrendbe állításával a teljes játékoscsere említendő. A Gyöngyösi AK-nál 2021-ben ez utóbbi mellett döntött a Kozma Zsolt irányította elnökség. Az elképzeléshez vezetőedzőként Majzik Zoltánt sikerült megnyerni, akinek lokálpatrióta elköteleződése vitathatalan, miközben a GYAK utánpótlás-trénereként kézenfekvőnek tűnt a kettős szerepkörben történő foglalkoztatás. A megyei I. osztály 8. helyén történő telelést ez előbbiek ismeretében értékelte a tréner.



– Nem vártunk többet még akkor sem, ha az őszi szereplés lehetett volna eredményesebb, amennyiben hazai pályán jobban teljesítünk – magyarázta a Majzik Zoltán. – Alapvetés, hogy nem helyezésben gondolkodunk. A célt az jelenti, hogy minden edzésen és minden mérkőzésen fejlődjünk, ugyanis többségében fiatalok alkotják a keretet, akiknek nagy szükségük van a tapasztalatszerzésre. Lényeges szempontként kezeljük, hogy a mérkőzéseken mi legyünk a kezdeményezőek, védekezzünk magasan, és kevés helyet hagyjuk az ellenfélnek. A labdabirtoklást illetően talán csak az FC Hatvannal és a Lőrincivel szemben nem sikerült megvalósítani az, amit szerettünk volna.

A gyöngyösiek az ősszel lejátszott 14 mérkőzésen hat győzelmet arattak, kétszer ikszeltek és hat esetben szenvedtek vereséget. Az előrelépés mélyebb elemzéséhez azonban ez azonban túl rövid időnek számít.



– Fél év távlatából is lehet következtetéseket levonni, ám teljesebb képet majd a csak a bajnoki év végén kapunk – folytatta Majzik Zoltán. – A keretünket 80 százalékban gyöngyösi kötődésű, jobbára fiatal labdarúgók alkotják. A 19,3 éves átlagéletkor elég sokat mondónak számnak tűnik. Ha ezt vesszük kiindulásként és azt, hogy sérülés, betegség miatt négy-öt játékos ősszel hiányzott, akkor nem lehetünk elégedetlenek. A vezetés részéről megvan a türelem és bízunk benne, hogy a drukkerek is látják, mire törekszünk, mit akarunk elérni. Dolgozunk becsülettel, és reméljük, hogy idővel az eredményesség is javul, mert ezeknek az ifjaknak – immár felnőtt szinten – a győzni tudás képességét is el kell sajátítani.

A GYAK keretében télen lényeges változás nem várható, egy-két személycsere azonban elképzelhető.

Szentannai a legifjabb kerettag - A 16. születésnapját december 28-án ünnepelt Szentannai Martin számít a gyöngyösi keret legfiatalabb tagjának. A futsalban is remeklő (9 meccsen 48 gól) ifjú megkapta a lehetőséget arra, hogy a felnőttekel együtt készüljön, és természetesen az edzőmeccseken is megmutathatja tudását.

A GYAK januári felkészülési mérkőzései

Téli-kupa, 1. forduló

Január 15.: Gyöngyösi AK (U17-U19)–JVSE Rosenberger 2–4

Edzőmeccs

Január 15.: Gyöngyösi AK–Gödöllő 1–1

Edzőmeccs

Január 19., szerda, 17.30: Gyöngyösi AK–Vác FC

Téli-kupa, 2. forduló

Január 22., szombat, 15.00: Atkár–Gyöngyösi AK

Téli-kupa, 2. forduló

Január 29., szombat, 11.00: Gyöngyösi AK–Gyöngyöshalász