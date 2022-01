Sportdiplomáciai siker, hogy az eddigi három helyett immár hét magyar szakember a tagja valamelyik testületnek – derül ki a magyar szövetség hírleveléből.

Az olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok Lőrincz Tamás még az októberi oslói vb után került be a legtöbb szavazattal a sportolói bizottságba, dr. Molnár Szabolcs maradt az orvosi, Barna Tibor a tudományos bizottságban. Bácsi Pétert most választották a szabályalkotásban és a versenyrendszer kialakításában döntő szerepet játszó szakmai bizottságba, Sleisz Gabriellát a strandbirkózó, Sike Andrást az edzői, Virág Lajost a marketingbizottságba.

Érdekesség, hogy az Egyesült Államok foglalja el a legtöbb bizottsági helyet, nyolcat, utána rögtön a magyarok következnek két másik sportági nagyhatalommal, Oroszországgal és Iránnal együtt hét-hét pozícióval.

– A hírlevél arról is beszámol, hogy az idei Európa-bajnokságot (március 28.–április 3.) vendégül látó magyar szövetség (MBSZ) megpályázza egy újabb nagy nemzetközi viadal, a 2024-es utolsó olimpiai világkvalifikáció megrendezését is. Mint ismert, a tokiói ötkarikás játékok előtt 2021 tavaszán az európai selejtezőtorna zajlott Budapesten, a BOK-csarnokban, amely majd az idei Eb-nek is helyet ad – írja az nso.hu.