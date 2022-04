Maklár–Besenyőtelek SC-Erőss út 1–2 (0–0)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 200 néző. V.: Mencsik László (Pásztory K., Fehér R.).

Maklár: Szent-Iványi Sz. – Noszek G., Keszthelyi P., Seres B., Godó G. (Jéger B., 29.), Kovács B. (Szklenár N., 73.), Fügedi T., Farkas Cs., Mága T., Nagy B. (Szeles A., 73.), Utasi B. Edző: Szabó András.

Besenyőtelek : Tiszolczki L. – Oláh N. (Hajdu Zs., 60.), Pataki V., Molnár Axel (Lezsák R., 63.), Baji Á. (Radócz Á., 60.), Kaló I., Kaló Á., Pálfalvi A. (Maksó L., 63.), Besenyei R. (Hímer G., 60.), Molnár András, Németh A. Edző: Nagy Endre.

Gól: Keszthelyi P. (85.), ill. Pataki V. (62., 92.).

Kiállítva: Jéger B. (93.).

Jók: mindenki, ill. Németh, Molnár András, Kaló I., Pataki V.

Szabó András: – A 92. percben gólt kapni nem nagy öröm, de mi is hibáztunk és mások is.

Nagy Endre: – Nagyon jó kis futós, kellemetlen csapat lett a Maklár, amit most is bebizonyított. 1–1 után nem gondoltam, hogy bevisszük a győztes találatot, de a fiúk nagyon akarták ezt a három pontot, amiért sokat tettek.