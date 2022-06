A rendezvénynek az egri Kemping Sporttelep két műfüves pályája ad majd otthont. Szervezőként Tóth Gábor és Bata Árpád elkészítette a menetrendet, amelynek csoportmérkőzései 9, illetve 11.30 órakor kezdődnek.

Az adakozni szándékozóknak a torna logójával ellátott hűtőmágneseket kínálnak 1000 forintos darabáron. Az adományból származó teljes bevételt az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztályának ajánlják fel a házigazdák.

Július 2., szombat

A CSOPORT, A pálya

9.00–9.20: BE SE–Borsos Stáber FC

9.25–9.45: Arló–Backstreet Boys

9.50–10.10: Borsos-Stáber FC–Arló

10.15–10.35: Backstreet Boys–BE SE

10.40–11.00: BE SE–Arló

11.05–11.25: Borsos-Stáber FC–Backstreet Boys

B CSOPORT, B pálya

9.00–9.20: Hollywood–Hun Horda

9.25–9.45: Pussycat–Youngsters

9.50–10.10: Hun Horda–Pussycat

10.15–10.35: Youngsters–Hollywood

10.40–11.00: Hollywood–Pussycat

11.05–11.25: Hun Horda–Youngsters

C CSOPORT, A pálya

11.30–11.50: Pengő Team–Selecao

11.55–12.15: BSB–Váradi-Fest Kft.

12.20–12.40: Selecao–BSB

12.45–13.05: Váradi-Fest Kft.–Pengő Team

13.10–13.30: Pengő Team–BSB

13.35–13.55: Váradi-Fest Kft.–Selecao

D CSOPORT, B pálya

11.30–11.50: Felnémeti FC–Kocsis-Egerszólát FC

11.55–12.15: Szedett Vedett FC–Egerbakta SKS

12.20–12.40: Kocsis-Egerszólát FC–Szedett Vedett FC

12.45–13.05: Egerbakta SKS–Felnémeti FC

13.10–13.30: Felnémeti FC–Szedett Vedett FC

13.35–13.55: Egerbakta SKS–Kocsis-Egerszólát FC