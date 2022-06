A tavaszi szezon csúcspontját jelentő ausztriai fellépésre remek formában érkezett a 23 éves egri hölgy.

– A Junior Model Physique kategóriában Európa-bajnoki címet szereztem, míg a Senior Model Physique mezőnyében ezüstérmesként zártam – jelentette ki a Varga Ildikó Borbála. – Mindkét helyezésre rendkívül büszke vagyok, nagyon sok munka árán léphettem fel a dobogóra. Gondolhatják, hogy most következik a jól megérdemelt pihenő, de ez egyáltalán nincs így. A nyári időszakban is folytatódnak az edzések, ősszel ugyanis több nemzetközi versenyen is szeretném újra megméretni magam.

A Hammertime Team színeiben szereplő Varga Ildikó Borbála Németh Réka útmutatásai alapján készült, az edzéseit pedig az egri Valhalla Gym falai közt végzi.