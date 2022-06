Nahóczky Attila jött, látott és győzött. Ahogy az FC Hatvan is. A Zagyva-parti klubhoz 2021. nyarán aláírt vezetőedző a klub egykori NB II-es csapatának játékosaként visszatérőnek számított az egylethez. Az elvárás egyértelmű volt az irányába: átszállójegyet váltva a megyei I-re, fel kell jutni az NB III-ba. A tréner is így gondolta, kijelentve, hogy a támadó futball híve és sokat passzoló, játszó csapatot szeretne látni a mérkőzéseken, olyan együttest, amelyik dominál az ellenfelekkel szemben. Ritkaságszámba megy, amikor a követelményeknek ennyire képes megfelelni egy társulat, ám a hatvaniak esetében ez összejött. Az első fordulótól az utolsóig látszott, mit akar a pályán megvalósítani a sárga-kék garnitúra. Így aztán a szezon nyitányától kezdve nem volt kérdés, ki számít abszolút esélyesnek az aranyéremre. A hazai meccsein százszázalékos teljesítményt (14 meccs, 14 győzelem) nyújtott FCH stílusosan 60–6-os különbséggel végzett otthon, de idegenben sem botladozott. A vendégkénti mérleget egy vereség (Hevesen 0–2) és két döntetlen (Lőrinciben 0–0, Besenyőtelken 3–3) rontotta, ám így is 14 pontos előnnyel nyert bajnoki címet a csapat.

A ezüstérmes helyre az az Egerszalók SE futott be, amely gárda tavaly a 8. helyen végzett. A Sivák Sándor vezette alakulattól azért (is) számít bravúrnak a második hely, mert tavasszal sem a csapatkapitány Kaszás Norbert (eltiltás), sem a gólvágó Vojtekovszki Márton (leállt) nem volt hadra fogható. Így aztán a 43 éves Montvai Tibor játéka és 19 gólja még inkább felértékelődött.

A 43 éves Montvai Tibor (a labdával) 19 gólig jutott

Forrás: Huszar Mark / Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A bajnoki címvédő Lőrinci VSC Dukon Bélával kezdte, Szenes Sándorra folytatta és Gulyka Zsolttal fejezte be az idényt, méghozzá bronzérmesként. A téli trénerváltás hatásai nagyon megérződtek a gárda teljesítményén, de az erős keret tagjai a tavaszi idény második felében bizonyították játéktudásukat.

Az előző idényhez hasonlóan a Gyöngyöshalász végzett a negyedik helyen. Míg azonban egy évvel ezelőtt (26 meccset követően) egy, addig ezúttal (28 mérkőzés után) kilenc pont választotta el a gárdát a dobogó alsó fokától. Török János tanítványai a végére „keskenyedtek el”, ugyanis a hajrá négy összecsapásából hármat elveszítettek. Nyolc vereséggel nem szoktak érmet szerezni a csapatok...

A Marshall ASE a hatodikról lépett az ötödik helyre, vagyis fejlődött a gárda, ám a nagy áttörés nem sikerült. Ahhoz több tényező hiányzott, hogy éremre legyen esélye Szabó László csapatának. Itt leginkább a helyzetkihasználásra és a tabellán előrébb zárt riválisokkal szembeni gyengébb szereplésre kell gondolni.

A Heréd LC 2021-ben bronzmedállal mehetett nyári szünetre, amit 2022-ben hatodik hely követett. Innen nézve ez visszaesés, de semmiképp sem tragédia Molnár Zoltán együttesétől. Az idei Téli-kupa győztese szombaton a dr. Vass Géza-kupa döntőjében, a gólkirály Balog Bencével a soraiban, az Energia SC ellen hagyhat maradandó emléket a mögöttük hagyott szezonról.

A Gyöngyösi AK-nál más utat választottak, mint Hatvanban. A GYAK is tavaly esett ki az NB III.-ból (17. helyezettként), ám a Mátraalján nem az azonnal visszajutást célozták meg, hanem a helyi erőkre alapozó, az utánpótlásnak teret adó építkezést. Majzik Zoltán sok fiatalt felvonultató csapata úgy szerepelt, ahogy az hasonló esetekben jellemző. Az ifjak megmutatták oroszlánkörmeiket, ám a hullámzó teljesítmény csak az erős középmezőnybeli záráshoz bizonyult elegendőnek.

A gyöngyösiek hullámzó teljesítményt nyújtottak

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Besenyőtelken nehéz lehet nem csalódásként kezelni a nyolcadik helyezést. A játékosállomány összetétele alapján feltétlenül többre lett volna hivatott a BSC, a tavalyi ötödik után sokan dobogóra jósolták és várták az együttest. Hogy valójában miért hátra és nem előrelépés következett be, azt lehet, hogy csak a bennfentesek tudják. Az viszont már napvilágot látott, hogy új korszak kezdődik a klub életében, ugyanis a névadó főszponzor Erőss út Kft. Füzesabonyban vállal szerepet. Lehetőségek terén így feltétlenül változik a világ a dr. Vass Géza Sporttelepen futballozók életében.

A 2020/21-es meglepetéscsapat, az Energia SC a sikeredzőt, Nagy Gábort váltó Aranyos Imre személyében új trénerrel rajtolt. Az egykori válogatott futballista azonban mindössze öt tétmérkőzésen irányította a gyöngyösieket, ezek mindegyikét elveszítette az ESC. A megoldást belülről hozta Csiba Attila klubelnök, aki Tatár Rolandot játékos-edzőként bízta meg a gárda vezetésével, ezzel egyidejűleg pedig leigazolta az Ivony Attila, Fótos László, Ivony Örs triót Herédről. Ivony Attila 25 góllal adta tudtára a mezőnynek, hogy mennyire érzi a kaput, miközben az Energiának csapat szinten csupán arra futotta, hogy – elsősorban a szerény idegenbeli teljesítmény miatt – a kilencedik pozícióban végezzen az egylet.

Makláron élénk volt a játékosmozgás az átigazolási időszakban majd szezon közben sok sérülés nehezítette a munkát. Az állandóságot a 10. hely jelentette Szabó András csapatának, hiszen egy éve is így zárt a gárda. A fentebb lépés esélye messze volt, amit mutat, hogy míg a kilencedik Energia 46, addig a Maklár csupán 33 pontot szorgoskodott össze.

A makláriak és a hevesiek nem tudtak elszakadni egymástól

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Hevesen is hasonló helyzettel néztek szemben, mint Makláron. A 11. hely megmaradt, amihez arra volt szükség, hogy a rendkívül szűk kerettel dolgozó játékos-edző, Besenyei Ferenc és társai végig kitartsanak. A vendégként rendre elvérzett HLSC-nél emellett arra is büszkék lehetnek, hogy egyedül ők győzték le a bajnok FC Hatvant, és nekik sikerült az évad legnagyobb különbségű sikerét aratni (12–0 a Domoszló ellen).

Szükséges anyagiak híján Bélapátfalván továbbra is előnyt élveznek a helyi és a környékből érkezett fiatalok. Edzőként Horváth Tamásnak a szakmán túlmenően az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy játékosait az ezen a szinten minimálisan elvárható normák betartására nevelje. A feladat nem csekély, ezek után lényegében nem meghatározó, hogy a 9. (tavaly) vagy a 12. helyen (idén) fejezze be a szezont a Bélkő SE.

Az alsóházi pozíció (13.) egy fokkal rosszabb (12.), mint egy éve volt az Eger SE II. csapatánál. A tartalék gárdák rendre sanyarú sorsa a piros-kékre is jellemző volt úgy, hogy az együttesben sok játékos megfordult, köztük 18 év alattiakkal és 40 év fölöttiekkel. Vitányi László játékos-edzőként többször élt meg tragikus kimenetelű mérkőzéseket, amelyekből öt zárult legalább hétgólos különbségű vereséggel.

Az újonc Domoszló úgy vágott neki az idénynek, hogy a megye II-es bajnokcsapattól öt alapember távozott. Edzőként Béres Mihály a végén már arra kényszerült, hogy ő maga is beszálljon a gárdába. Kritika a zöld-fehérekre, hogy az 50 éves szakember felfelé lógott ki társai közül, mint ahogy polgármester-klubelnök, Paulenka Richárd is segítséget jelentett a pályán. Ezzel együtt a DSK azt bizonyította, hogy a megyei I. osztály szintjét nem üti meg, lényegében edzés nélkül, nagyon szűkös állománnyal borzasztó nehezen sikerült pontot tenni az idény végére.

Füzesabonyban nem számított újdonságnak a sereghajtó hely, ám amíg egy éve 26 meccsen 18, addig az idén 28 mérkőzésen csupán 6 pont került a gárda neve mellé. A Domoszlón elért 2–0-s sikernek köszönhetően azt a csúfságot elkerülte Bocsi Zoltán vezette gárda, hogy győzelem ne legyen a nevénél, de sokkal többre nem futotta. A nyári változások szükségességét sok egyéb mellett ez is nagyon indokolja.

Leg, leg, leg

A legnagyobb különbségű és legtöbb gólt hozott mérkőzések közé 12 meccs tartozik. Első helyen a hevesiek egy tucat találatot hozott sikere szerepel, amelyet a Domoszló ellen értek el Besenyei Ferencék. A bajnok FC Hatvan 108 gólja önmagáért beszél, az aranyérmes gárda 9–0-s, 8–0-s, 8–2-es, 8–1-es és 7–1-es diadalt is aratott. A legnagyobb pofonokba az egriek szaladtak bele, akik öt meccsen maradtak alul legalább hétgólos különbséggel. Így nem meglepő, hogy a legtöbb kapott gól (105) az ESE II. neve mellett látható. Ugyancsak érdekesség, hogy a sereghajtó Füzesabonynak egészen a 29., utolsó előtti fordulóig kellett várni arra, hogy megszülessen az idény első győzelme. Az FSC a 28 összecsapáson mindössze 15 találatot jegyzett, 18 mérkőzésen nem nem rúgtak gólt az abonyiak.

A legnagyobb különbségű eredmények

2. forduló: FC Hatvan–Hevestherm Hevesi LSC 7–1

6. forduló: Eger SE II.–FC Hatvan 0–9

10. forduló: FC Hatvan–Bélkő SE-Bélapát 8–1

11. forduló:

Eger SE II.–Lőrinci 0–7

Besenyőtelek-Erőss út –Egerszalók 5–6

16. forduló: Gyöngyöshalász–Hevestherm Hevesi LSC 7–0

19. forduló: Heréd– Domoszló SK 7–1

21. forduló: FC Hatvan–Eger SE II. 8–0

27. forduló:

Besenyőtelek-Erőss út–Eger SE II. 9–1

Maklár–FC Hatvan 2–8

Megyei I.o. 28. forduló:

Hevestherm Hevesi LSC–Domoszló 12–0

Eger SE II.–Gyöngyösi AK 1–8

A góllövőlista élcsoportja

30 gólos: Balog Bence (Heréd)

25 gólos: Ivony Attila (Energia SC)

23 gólos: Kitl Krisztián (FC Hatvan)

22 gólos: Márkus Marcell (Gyöngyösi AK)

20 gólos: Balázs Lázár Tihamér (Heves)

19 gólos: Kaló István Alexander (Besenyőtelek), Montvai Tibor (Egerszalók)

A bajnokság végeredménye

1. FC Hatvan 28 25 2 1 108–18 77

2. Egerszalók 28 20 3 5 64–32 61

4. Gyöngyöshalász 28 16 4 8 52–26 52

5. Marshall ASE 28 14 7 7 53–38 49

6. Heréd 28 15 2 11 80–54 47

7. Gyöngyösi AK 28 14 4 10 68–35 46

8. Besenyőtelek 28 14 4 10 65–47 46

9. Energia SC 28 14 4 10 51–52 46

10. Maklár 28 10 3 15 48–52 33

11. Heves 28 8 2 18 54–70 26

12. Bélkő-Bélapát 28 7 3 18 40–77 24

13. EGER SE II. 28 5 3 20 33–105 18

14. Domoszló 28 2 3 23 20–97 9

15. Füzesabony 28 1 3 24 15–84 6

16. Felsőtárkány kizárva

Pályaválasztóként

1. FC Hatvan 14 14 – – 60–6 42

2. Egerszalók 14 11 1 2 28–11 34

3. Heréd 14 10 – 4 46–18 30

4. Energia SC 14 9 3 2 30–16 30

5. Gyöngyöshalász 14 8 4 2 31–12 28

6. Lőrinci 14 8 4 2 24–12 28

7. Marshall ASE 14 8 3 3 29–16 27

8. Besenyőtelek 14 8 2 4 37–22 26

9. Gyöngyösi AK 14 8 1 5 35–16 25

10. Heves 14 6 1 7 36–25 19

11. Maklár 14 5 1 8 27–29 16

12. Bélkő-Bélapát 14 3 1 10 19–43 10

13. Eger SE II. 14 3 2 9 20–47 11

14. Domoszló 14 1 1 12 10–43 4

15. Füzesabony 14 – 3 11 12–48 3

16. Felsőtárkány kizárva

Idegenben

1. FC Hatvan 14 11 2 1 48–12 35

2. Lőrinci 14 10 3 1 33–9 33

3. Egerszalók 14 9 2 3 36–21 29

4. Gyöngyöshalász 14 8 – 6 21–14 24

5. Marshall ASE 14 6 4 4 24–22 22

6. Gyöngyösi AK 14 6 3 5 33–19 21

7. Besenyőtelek 14 6 2 6 28–25 20

8. Heréd 14 5 2 7 34–36 17

9. Maklár 14 5 2 7 21–23 17

10. Energia SC 14 5 1 8 21–36 16

11. Bélkő-Bélapát 14 4 2 8 21–34 14

12. Heves 14 2 1 11 18–45 7

13. Eger SE II. 14 2 1 11 13–58 7

14. Domoszló 14 1 2 11 10–54 5

15. Füzesabony 14 1 – 13 3–36 3

16. Felsőtárkány kizárva

Gólok, lapok

Gólok száma: 808, átlagban: 3,8 gól/meccs

Legtöbb gól, 28. forduló: 41 (5,6 gól/meccs)

Legkevesebb gól, 24. forduló: 17 (2,4 gól/meccs)

Sárga lapok száma: 808, átlagban: 3,85 gól/meccs

Legtöbb sárga lap, 29. forduló: 34 (4,86 gól/meccs)

Legkevesebb sárga lap, 16. forduló: 16 (2,29 darab/meccs)

Piros lapok száma: 53. Legtöbb: 29. forduló: 4