A névsor veretes, mármint a búcsúzók listája, mert az érkezőket illetően későbbre ígértek konkrétumokat a lőrinciek. A 2021/22-es bajnoki évben bronzérmet szerzett sárga-kékektől Ágói Zoltán, Gedei Krisztián, Héder Norbert, Székesi Ádám, Híves Balázs, Sulcz Márió és Nagy Ádám köszönt el. Utóbbi labdarúgó esetében már bizonyos, hogy odatér vissza, ahonnan tavaly érkezett.

– Igazság szerint egy évvel ezelőtt sem szerettem volna eligazolni, ám mivel a legutolsó álláspont az volt, hogy nem lesz megyei I-es csapat Héhalmon, így – többedmagammal – belekényszerültem a váltásba – mondta a 31 éves futballista. – Lőrincin sajnos nem úgy alakult az évem, ahogy azt elterveztem. Előző csapatomtól az elsők között kerestek meg tavasszal és úgy határoztam, visszatérek, és mások is így tettek a korábbi brigádból. Nem távozom haraggal Lőrinciből, megkedveltem a társaságot és a szorgos hátországot is, vagyis nem volt ilyen egyszerű a döntés. Viszont az a bizonyos kémia nem úgy működött, ahogyan azt reméltem és a szívemben Héhalomnak végig különleges helye volt és van. Sokat nyomott ez is latba. Köszönök mindent, amit kaptam Lőrinciben, remek szakemberektől tanulhattam pengés játékosok között, mindezt kiváló körülmények gyűrűjében. A legjobbakat kívánom nekik!

A többiek sorsáról az LVSC technikai vezetője tájékoztatta lapunkat.

– Tudomásunk szerint ahogy Nagy Ádám, úgy Híves Balázs és Sulcz Márió is Nógrád megyében folytatja pályafutását – közölte Kerepesi Ferenc. – Rajtuk kívül Gedei Krisztián, Héder Norbert és Székesi Ádám is máshol képzeli el a jövőt, míg Ágói Zoltán úgy határozott, hogy leáll. Az átigazolások terén folyamatos tárgyalunk a kiszemelt játékosokkal és reméljük, hogy július elejére kialakul a következő évi keret. Az egyesületi célok nem változtak a múlt évhez képest, dobogón kell végezni a csapatnak, lehetőleg a legjobb eredményt elérve.

Érdeklődésünkre Székesi Ádám azt felelte, hogy egyelőre nem gondol a focira, mit több, esélyes az is, hogy abbahagyja a labdarúgást. Gedei Krisztián esetében nyitott a folytatás kérdése, jelenleg még nem tudja, merre visz az útja.

A lőrinciek Gulyka Zsolt irányításával július 11-én kezdik a felkészülést. A programban heti három edzéssel és egy gyakorló mérkőzés szerepel.

A Lőrinci VSC helyezései (2018–2022)

2021/22: 3. hely (megyei I. osztály)

2020/21: 1. hely (megyei I. osztály)

2019/20: 1. hely (megyei I. osztály - félbeszakadt)

2018/19: 2. hely (megyei I. osztály)

2017/18: 1. hely (megyei II. osztály, Nyugat)

A lőrinciek nyári edzőpartnerei