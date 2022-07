– A Dunaharaszti MTK játékosaként a Pest megyei I. osztályban idén elhódított gólkirályi címmel hívta fel magára az egri vezetők figyelmét vagy a múltja esett nagyobb súllyal a latba?

– Az Eger SE vezetőjével, Szekeres Adriánnal Gyirmóton együtt futballoztuk, onnan ered az ismeretségünk – válaszolta Simon Attila. – Nem titok, hogy két éve elkezdtem játékosok menedzselésével foglalkozni és emiatt hívtam Adriánt. Beszélgettük a csapatról, a kerettől, így került szóba, hogy ő szeretne egy befejező csatárt igazolni. Elmondtam neki, hogy mivel a Dunaharasztival a feljutás nem sikerült, szerteszét mentek a játékosok vagyis tárgyalhatunk a közös folytatásról.

– Ez aztán olyan eredményesen alakult, hogy NB III-as szerződés lett a vége. Gondolta volna, hogy a megyei I. osztályból vezet még felfelé út?

– Abszolút érzem még magamban azt, hogy magasabb szinten is képes vagyok megállni a helyemet. Magyarországon sajnos van egy olyan tendencia, hogy 30 éves kor fölött már leírják az embert azzal, hogy öreg. Magam 39 évesen is érzem ezt, miközben hallom, hogy jó-jó, hogy van bennem gól, de már idős vagyok. Ebben sosem hittem, mert úgy vélem, az életkor csak egy szám, az ember addig focizzon, amíg egyrész jól érzi magát a bőrében, másfelől képes hasznos és hatékony lenni az adott csapatban.

Azaz nekem abszolút benne volt a pakliban, hogy játszok még.

Ami az Eger SE esetében picit hátráltató tényező az a napi utazás, mert Budapesthez köt a család, ezért nem tudtam a városba költözni. Ezzel együtt nagy elszántsággal vetettem magam a munkába és örülök, hogy jött még egy ilyen lehetőség a pályafutásomban.

Paksiként NB I-es gólkirályi címig jutott

Forrás: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

– Megfogalmazott egyéni célként konkrét gólszámot?

– Ezt szinte minden állomáshelyem megkérdezték tőlem, és ahogy korábban, most is csak azt mondhatom, hogy objektíven, számokban kifejezve ezt előre nem tudom. Ebben a helyzetkihasználás és a csapat adott teljesítménye lesz a meghatározó. Ha a gárda támadójátéka gördülékenyen megy, akkor valószínűleg nekem is könnyebb lesz a feladatom. Amit ígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek az eredményesség érdekében úgy, hogy valamennyi meccsen a maximumot fogom nyújtani. Vagyis nem „csalom” a meccseket, ami sokszor hírlik az idősebb játékosokról, hogy levezetni mennek csapatokba. Soha nem voltam ez a típus és soha nem is leszek.

Nálam első a csapat, miközben minden idénynek úgy vágok neki, hogy szeretném magamból a lehető legtöbb gólt kihozni.

Legyen az Eger sikeres, és bízom benne, hogy ezzel arányosan magam is sokszor eredményes leszek, Amennyiben így alakul, ezzel az üzlettel mindenki jól jár.

– Ön a csapat hatodik nyári igazolása úgy, hogy eddig csak fiatalok érkeztek, ahogy ez jelentős részben a keret többi tagjára nézve is igaz. Első benyomásként mit szűrt le a gárdáról, a körülményekről?

– Eddig abszolút pozitív tapasztalatokat szereztem. A keretet Hegedűs Dávid és jómagam mellett nagyon fiatal társak alkotják. Éppen emiatt jó egyveleg alakulhat, különösen akkor, ha még jön egy-két rutinosabb játékos. Ebben az esetben az idősebb és a fiatalok aránya megfelelő lehet. A körülményekről és a lehetőségekről is rendkívül kedvező véleménnyel vagyok, kezdve onnan, hogy a Polar Team csapatdiagnosztika rendszert használjuk az edzésen. Ezen kívül is minden biztosított ahhoz, hogy profi szintű munkát végezzünk.

– Ez a hozzáállás és ez a munka mire lehet elegendő? Van már helyezésben megfogalmazott cél a csapat elé

– Konkrét célkitűzésről egyelőre nem hallottam, azonban bízom benne, sikerül úgy szerepelni, hogy arra mindenki felkapja majd a fejét. Noha még csak ismerkedek, de a keleti mezőny nem idegen számomra, ugyanis a Szolnokkal a 2018/19-es idényben megnyertük az NB III. Keleti csoportját, amihez sikerült 27 találattal hozzájárulni és ez gólkirályi címet eredményezett. Ami bizonyos, a langyos vizet nem szeretem, ahol csak úgy el van az ember. Arra törekszek a játékostársaimmal együtt, hogy kellemes meglepetést szerezzünk a nézőknek, a klubnak és persze magunknak.

Edzőmeccsből kettő lesz a héten – Szerdán 16 órától a Mezőkövesd Zsóry FC II. gárdájának vendégeként lép pályára az Eger SE, szombaton 11 órától pedig a DVTK II. csapata fogadja a megyeszékhelyi együttest.