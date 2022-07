– Sok összetevője van annak, hogy 2020-ban lemondtam, a hátam mögötti támadásoktól kezdve az önkormányzat támogatás leszűkítéséig. Ezt a tevékenységet nem lehet saját pénzből finanszírozni – mondta a vezetői teendőket két éve ügyvivőként ellátott Kovács László. – Oczella László elnöksége alatt voltam szakosztályvezető 2000-től, s 2012-től végeztem az elnöki munkát. Lehet sorolni mindazt, amit megvalósítottunk, csak szét kell nézni, ahogy az elért eredmények is magukért beszélnek. Öröm számomra, hogy nem egy lepusztult létesítmény marad utánam, hanem korszerű pályát és öltözőt adhatok át az utókornak.

Kovács László fél évig még segíti a munkát, amíg belerázódnak az új vezetők.

– Köszönöm mindenkinek a segítséget, aki mellettem állt. Nélkülük semmi nem valósult volna meg. Akik ellenem voltak, azoknak sok sikert kívánok az elnökség támogatásához, az új vezetőségnek pedig jó munkát!

Az egyedüli jelöltként elnökként bizalmat kapott Fehér Gyula korábbi labdarúgó, majd játékvezető elnökségi tagként Balázs József, dr. Ördög István, Mészáros Dániel és Pálinkás Ádám segítségére számíthat.

Kovács László és Fehér Gyula. Előttem az utódom

Forrás: Hego Kreatív Stúdió

– A szponzori pénzeket elkezdjük „pályázni”, ami nem egyszerű – magyarázta Fehér Gyula. – Reméljük, lesz helyi cég, amelyik bevállalja a támogatást. Egy év mindenképpen kell ahhoz, hogy a helyzet rendeződjön. Ne várja el senki azt, hogy a csapat bajnok lesz, de a jövő évben már jó lenne arról beszélni, hogy meg akarjuk nyerni a megyei II. osztályt. Cél még, hogy sokkal jobban működjön a klub, eltüntessük a mínuszt, stabilizáljuk az egyesületet, a csapatot. Valójában nincs NAV-tartozás és TAO-elszámolási probléma sem. Azért jött létre az elnökség, hogy a kapcsolati tőkének, a fociban eltöltött éveknek köszönhetően a klub mellé állítsunk egy komoly szponzort. Ha nem, akkor belebuktunk, de ez nem opció.

Fehér Gyula Kovács Lászlón kívül az idősebb futballistáknak és az ifistáknak is köszönetet mondott.

– Nagyréde futball nélkül olyan, mintha nem is lenne falu – ezt már Balázs József helyi önkormányzati képviselő közölte. – Az utánpótlás-nevelésünk mindig híres volt, sok gyereket tudtunk felvonultatni. Jómagam is mindig szerettem a focit, ha volt időm, mindig segítettem.

Dr. Ördög István úgy látja, a leglényegesebb, hogy maradjon meg a jelenlegi csapat.

– Ebben a gazdasági helyzetben nem lesz egyszerű szponzorokat szerezni – szólt dr. Ördög. – Kétkedő vagyok, hogy akár még jövőre is tudunk olyanokat találni, akik hajlandóak áldozni a labdarúgásra. Ha nincs belső erő, akkor nagyon nehéz. A szponzorok is a sikert hajszolják, így ők is a sikert támogatják. Ha azt mondjuk, a megyei II. osztályban játszunk, az kevés. Azt tanácsolják majd, jöjjünk vissza, ha föntebb leszünk. Reménykedem abban, hogy a kapcsolatainkat összefogva meg tudjuk mozdítani őket és abban is, hogy máshol is gondok lesznek a szponzorációval.

Bizottsági tagok - Az új ellenőrző bizottságot Balázs Ferenc, Nagy Attila és Dudás Róbert alkotja, a fegyelmi bizottságot Varbai István, Szabó János és Mihályi Gábor képviselheti.