Bognár György: ez a paksi futballtörténelem óriási pillanata Bognár György vezetőedző a paksi futballtörténelem óriási pillanatának nevezte, hogy csapata elhódította a MOL Magyar Kupát, miután a szerdai döntőben hosszabbítás után 2-0-ra legyőzte a bajnok Ferencvárost. „Nem volt egyszerű meccs, a kiállítás beleszólt a forgatókönyvbe. Utána próbáltuk kitolni az időt. Le a kalappal minden játékosom előtt, a védekezés nagyon rendben volt, Szappanos pedig remekül védett. A végén megérdemelten nyertünk, mert a hosszabbításban már jobbak voltunk” - értékelt a 62 éves szakember. Bognár elárulta, Vécsei Bálint kiállításakor nem gondolta volna, hogy 2-0-ra megnyerik a finálét, akkor csak az járt a fejében, hogyan tudják megtartani a 0-0-t. Ezért a két csatárból az egyiket le kellett szednie, utána viszont szerinte az ellenfélnek kimondottan nagy helyzete nem volt, mert nem tudta túljátszani a paksi védelmet, egyedül Traoré jelentett veszélyt a jobb oldalon. A paksiak mestere arról is beszélt, hogy mind a Ferencváros 11-esét, mind a Vécsei piros lapját elhamarkodott ítéletnek érezte, előbbi esetben se helyzet nem volt, sőt nem is a Ferencvárosnál volt a labda. „A paksi futball történetében ez óriási pillanat, ahogy nekem is. Ez a klub húsz éve nagyon tartalmasan dolgozik vezetői és játékos szinten egyaránt, én ebbe néhány éve csöppentem bele. Ez egy megérdemelt és felépített siker” - fogalmazott Bognár, aki elárulta, csütörtökön nem lesz edzés, a fejében pedig már megvan kik játszanak majd szombaton a bajnokság utolsó fordulójában, amikor szintén nyerni akarnak, mert a bajnoki ezüstérem lesz a tét. Bognár György, a Paks vezetőedzője

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Kollégája, Dejan Stankovic gratulált a Paksnak és az edzőjének is. „Különös meccs volt, mert sok lehetőséget kihagytunk, de ez semmit nem von le a rivális érdemeiből, mert futott és küzdött az első perctől az utolsóig” - mondta a szerb tréner. „A saját csapatom hozzáállása is jó volt, csak nem sikerült értékesíteni a helyzeteket, ez pedig a futballban megbosszulja magát, ezért nem sikerült megszerezni ezt az értékes trófeát”. Stankovic utólag úgy vélte, talán jó lett volna lecserélni a sárga lapos Abenát, de emberelőnyben nem gondolta, hogy bekövetkezhet az ő kiállítása. A becserélése után 18 perccel lecserélt Lisztessel kapcsolatban az MTI-nek elárulta, hogy kedden betegség miatt nem edzett és valószínűleg emiatt nem játszott jól, túl sok labdát eladott. „Ez az elvesztett döntő egyértelműen motivációt jelent a következő szezonra, mert így van még közösen elérendő cél” - jelentette ki a játékosként Bajnokok Ligája-győztes Stankovic, aki szerint a paksi kiállítás után azért vált veszélytelenebbé a csapata, mert az ellenfél beállt védekezni a 16-osa elé, így nem volt helyük támadni.