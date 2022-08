A 2021/22-es megyei II. osztályú bajnokság gólkirályának járó serleg – meglepetés formájában – a Visonta elleni találkozó előtt érte utol az Egerszóláti SK 18. életévét nemrég betöltött támadóját.

– A mérkőzés előtt az öltözőben méretes kupát kaptam a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatóságától – mesélte az előző idényben 36 találatig jutott Holló Gergő. – Nagy élmény volt átvenni az elismerést. Az utolsó fordulóig negyedik voltam a listán, de a Tarnamente ellen nyolc gólt sikerült szerezni. Azon a meccsen tényleg minden összejött. Ez a csapattársaknak volt köszönhető, akiktől remek labdákat, nagyon jó íveléseket kaptam.

Az Egerszóláti SK-val harmadik helyet elért támadó a 10-es mezt viselte az előző kiírásban, a 2022/2023-as rajton viszont Bata Árpád futott ki ebben a trikóban.

– Tényleg lehet abban valami, hogy az egerszóláti 10-es mez varázserővel bír – vélekedett Holló.

– Hosszú időn át Árpi hordta a tízest és rugdosta szép számmal a gólokat. A tavaszi szezonban nagyrészt rajtam volt ez a mez és én voltam eredményes. A Visonta ellen méltán vette fel Árpi, és lám, az ő két góljával nyertünk 2–1-re.

A csapattal idén is a dobogón szeretnének végezni Linninger István edző legényei, akik azonban a tavalyi bronzot fényesebbre csiszolnák.

– Teljes odaadással és alázattal megyek ki a pályára – folytatta Holló. – Nagy akaraterőt mozgósítok a három pontokért. Ha néha nem úgy sikerül valami, ahogy szeretném, akkor csalódott vagyok, de mindenképpen azon vagyok, hogy a csapat győzzön. A heti két-három edzésen általában ott vagyok. Nyáron a munka miatt adódott párszor egyeztetési probléma, de iskolaidőben könnyebb lesz a párhuzam, mert akkor csak a tréningekre és a tanulásra összpontosítok.

Holló Gergő most lesz utolsó éves az egri Dobó gimnáziumban, ahol az angol érettségije már megvan. Most teljes fókusszal készül az egyetemi felvételire. Merészek a vágyak, elsőként a jogi szakot szeretné megcélozni, de van B és C terv is.

Holló Balázs örömittasan térhetett haza az Eb-ről

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Sajnos éppen dolgoztam, amikor versenyzett az unokabátyám, Holló Balázs a 4x200 méteres gyorsváltóval a római úszó Eb-n, de visszanéztem ismétlésben – emlékezett a gólvágó. – Jó volt látni azt, hogy korábban megszerezte a 2017-es junior vb-címet váltóban, s ugyanez a négyes úszta meg az Eb-aranyat is felnőttként. Le a kalappal előttük! Amikor hazajött Rómából, találkoztunk Egerben, gratuláltam neki, ám ezúttal csak pár szót válthattunk, mert épp ment a jól megérdemelt lazítására.