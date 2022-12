Az ezer hallgatóra eső pontszámok alapján első helyen végzett a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, másodikon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, míg harmadikként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A fővárosi Uránia Filmszínházban rendezett ünnepélyes eseményen díjazták a világversenyeken kitűnően szereplő egyetemistákat. Összesen 150 sportolót szólítottak a színpadra, köztük az EKKE két hallgatóját.

A búvárúszó Varga Krisztina a kolumbiai világbajnokságon nyert aranyérmet a 4x100 méteres vegyesváltó tagjaként, míg az ökölvívó Lakos Regina a törökországi Küzdősportok Egyetemi Világkupáján a 75 kilogrammos mezőnyében végzett bronzérmesként.

– Igazán nagy megtiszteltetésnek éljük meg a harmadik helyünket, de a megtiszteltetés mögött nagyon sok munka is van, aminek a gyümölcse most ez a díj – fogalmazott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese. Az intézményt megillető elismerést árvett Dr. Váczy Kálmán szerint nagy öröm számukra, hogy ilyen jól teljesített az egyetem, amihez kellettek a versenyeken résztvevő hallgatók, és az őket felkészítő szakemberek, kollégák is.

– Sok mindenki közös munkája benne van ebben az eredményben, akárcsak a sport klubunk hozzájárulása, és együttműködése is.

– Komoly büszkeség tölt el minket, hogy nagy egyetemeket megelőzve sikerült elérnünk ilyen szép eredményt az egyetemi sportok összességében. A sportolók számára általában azt lehet célként kitűzni, hogy mindig előre, de az egyetemmel kapcsolatosan is ezt tudom elmondani, hiszen továbbra is stratégiailag kiemelt irány a sport. Büszkék vagyunk a hallgatóinkra, büszkék vagyunk a szakembereinkre is, akik segítették ennek a szép eredménynek az elérését – zárta szavait Dr. Váczy Kálmán.

Varga Krisztina világbajnoki cím birtokosaként részesült elismerésben

Forrás: mefs.hu

A 2021/2022. tanévi MEFOB-pontverseny 1000 hallgatóra eső pontszám alapján:

1. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 1933,89 pont

2. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 285,99

3. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 145,85