Az egy kilométeres, rendkívül technikás pályán hét bóját kellett előírt nyomvonal szerint megkerülve, egymás után hat kört teljesíteni. Külön nehezítést jelentette, hogy minden kör végén a 4,3 méter hosszú sup versenydeszkával a kézben ki kellett futni a partra, megkerülni egy bóját, aztán vissza a vízbe, és újra evezni.

A rangos verseny az olasz bajnokságon túl a vb-indulás kivívásába is beleszámít, így a teljes olasz élmezőny rajthoz állt. Rajtuk kívül több ország sportolói is elindultak, köztük Kocsis Csillag Virág. A 16 év alatti leány kategóriában nagyon komoly mezőny jött össze. Olaszország jelenleg a legerősebb országok között van ebben a sportágban, lévén tengerek veszik körül, ahol egész évben evezhetnek. Csillag okos versenyzéssel nagy fölénnyel nyerte saját kategóriáját, sőt egy helyi és egy ukrán versenyző előtt a felnőtt női mezőnyben is elsőként zárt.

– A verseny előtt három hétig edzőtáboroztam olasz edzőm, Paolo Marcheselli irányításával – mondta Kocsis Csillag Virág. – Ennek a munkának a megkoronázása volt a verseny, amelyre külön készültünk az utolsó napokban. Nagyon élveztem a versenyt, noha az éves felkészülésnek még eléggé az elején vagyok.

A felnőtt női mezőnyben is a dobogó tetejére állhatott Kocsis Csillag Virág

Forrás: Beküldött fotó

Csillag a következő hetekben elsősorban szárazföldi edzéseket végez majd, kiegészítve uszodai tréningekkel, mivel nincs evezhető vízfelület a közelben – vette át a szót a versenyző édesanyja, Tóth Erika. – Ez a legnagyobb problémánk, mivel a versenytársak egész évben evezhetnek. Ezt a hátrányt nagyon nehéz ledolgozni, de próbálkozunk. Amíg nincs víz a Tisza-tóban, tudunk evezni párszor a Dunán, illetve a Balatonon.

Addig is hatalmas segítség lenne, ha Csillag ingyen látogathatna olyan edzőtermet a városban, ahol van evezőpad, illetve az uszodába is mehetne.

Ez a sport a sok külföldi utazás miatt igencsak költséges. Hazai verseny alig van, azok is nyáron, és nem jelentenek igazi kihívást. Remek lenne, ha a számos eredmény, sőt dicsőség miatt, amit eddig hozott, legalább a helyben történő felkészülésben támogatnák ezt a kislányt. A világbajnokság idén Thaiföldön lesz. Nem az a kérdés, hogy Csillag kijut-e, hanem az, hogy honnan teremtjük elő azt a másfél-kétmillió forintot, amibe az utazás és egyhetes kintlét kerül. Az előző vb-n Csillag összesítésben a 7. helyen végzett, miközben végig vírusfertőzéssel bajlódott. Legalább ezt az eredményt tudja majd egészségesen – fogalmazott Tóth Erika.