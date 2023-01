Az egriek korábbi gólvágója fénykorában játszott Ausztriában, de megfordult az FTC-ben és Mezőkövesden is. Mostani adásunkban egyebek mellett az itt szerzett élményekről is beszélt Kasza Gábor, de érintőlegesen szóba került a világbajnokság és Lionel Messi is.

Arra a kérdésre, hogy játékos-pályafutása során hol érezte magát a legjobban, a jelenleg testnevelő-tanárként dolgozó Kasza Gábor azt mondta:

– Nagyon szép emlékeim vannak a játékos-pályafutásomról. Nyilván azok a klubok voltak a legmeghatározóbbak, amelyek az NB I.-ben vagy az NB II.-ben szerepeltek, de hazudnék ha azt mondanám, hogy nem éreztem jól magam Egerben vagy Felsőtárkányban. Sosem voltam az a játékos, aki csak a top-dolgokat emlegeti, tudom azt, hogy honnan jöttem – fogalmazott.

