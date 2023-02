Az elődöntőben a B-lapáti Ifjak utolsó percben elért góllal 1–0-ra legyőzték a tiszabábolnai Pussyslayers csapatát, a másik ágon pedig a Torpedo 1–1-es döntetlent játszott a Golden Boys ellen, majd a büntetőpárbajt előnyről bukta el. A bronzmeccset megnyerték az egriek, akik dr. Gubala Ádám duplájával 2–0-ra verték a bábolnaiakat. A döntő az aranyifjak fölényét hozott, Gallik Gáborék simán, 4–0-ra verték a bélapátfalviakat.

Az ezüstérmes B-lapáti Ifjak együttese

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A Matyó Farsangi Focikupa dobogósai

1. Golden Boys

2. B-lapáti Ifjak

3. Torpedo

4. PussySlayers

A harmadik helyen végzett Torpedo együttese

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Különdíjak

Gólkirály: Daru Márk (Best of EKKE) 6 találattal

Legjobb kapus: Sztrapkovics Péter (Torpedo)

Legjobb mezőnyjátékos: Érsek Martin (B-lapáti Ifjak)

A döntő legjobbja: Pelyhe Csaba (Golden Boys)

Legszebb gól: Palaticzky Áron (Best of EKKE)