EGER SE II.–LŐRINCI VSC 1–1 (1–1)

Eger, Felsővárosi Sporttelep, műfű, 70 néző. V.: Pádár Szabolcs (Motsidlovszky A., Forgó Zs.).

EGER: Fabók D. – Schmidt Á. (Szikora D., 61.), Lakó Zs., Gáspár M. (Halász M., 80.), Nyilas L., Sóskuti B., Bozó K. (Vattay M., 46.), Seres B., Daru M., Furik J., Berki P. (Terjén D., 71.). Edző: Nagy Krisztián.

LŐRINCI: Uj M. – Báti G., Szilágyi Á., Simon M., Hegedűs N., Gulyás O., Borics L., Tari J., Bartalis B., Gál Sz., Zöldi D. Edző: Gulyka Zsolt.

GÓL: Berki P. (45.), ill. Hegedűs N. (21.).

JÓK: Daru, Vattay, Berki, Furik, Sóskuti, ill. Uj M., Zöldi D.

NAGY KRISZTIÁN: – A jó erőkből álló ellenféllel szemben azt gondolom, hogy remek eredményt értünk el. Bár igazságos döntetlen született, mi is megnyerhettük volna a mérkőzést, azonban az ellenfél előtt is adódott olyan helyzet, amelyből győzelemmel jöhettek volna ki.

GULYKA ZSOLT: – Sajnos ma nem játszottunk jól, a helyzeteinket ismét kihagytuk, így igazságos a döntetlen. Sok sikert a hazaiaknak!

HERÉD LC–EGERSZALÓK SE 2–2 (1–1)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 100 néző. V.: Kovács Máté (Horváth S., Kiss D.).

HERÉD: Gedei K. – Zsámboki Á., Szegedi T. (Héder N., 51.), Németh Sz., Székesi Á., Balog B. (Tóth D., 51.), Tari Sz., Oláh N. (Tóth M., 51.), Penczner V., Micskó M., Bóta M. Edző: Német Gyula.

EGERSZALÓK: Farkas D. – Kvetkó B., Péter M., Nagy G. (Ötvös O., 70.), Busai B., Halász D., Ficzere P., Gallik G., Szőllősi R. (Balogh D., 62.), Neumann G., Montvai T. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Penczner V. (22.), Tóth D. (60.), ill. Montvai T. (41.), Ficzere P. (70. – 11-esből).

JÓK: Gedei K., Tari Sz., ill. mindenki.

NÉMET GYULA: – Megtörtént az is, hogy nem nyertünk és gólt is kaptunk. Nem erre készült a csapat, de ez foci, és az ellenfelünk meglepett bennünket. A meccs képe alapján közelebb állt a győzelemhez az ellenfél, ám a bravúrosan védő kapusom parádés napot fogott ki. Semmi gond, biztos hogy sok maradt bennünk, amit majd a következő meccseken ki is hozunk magunkból. Sok sikert Egerszalóknak!

MONTVAI TIBOR: – Nagyon izgalmas meccset játszottunk a herédieknél. Mi sem bizonyítja jobban a hazai csapat erejét, hogy itt csak az éllovas GYAK tudott nyerni. Nekünk ma két vereség után nagyon kellett a siker, le a kalappal a fiúk előtt, megmutatták, hogy van tartásuk. A helyzetek alapján úgy érzem, hogy közelebb álltunk a győzelemhez. Sok sikert a Heréd csapatának!

GYÖNGYÖSI AK–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT 3–0 (0–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 100 néző. V.: Kocsis József (Juhász Á., Szigetvári Zs.).

GYAK: Tóth B. – Szilágyi N., Forgó K., Vernyik D., Márkus M., Oravecz B., Szabó V. (Dudás Cs., 78.), Babarcsik B. (Ludányi G., 71.), Szentannai M. (Béla S., 73.), Nagy-György B. (Tóth L., 73.), Szabó T. Edző: Majzik Zoltán.

BÉLAPÁT: Bakó P. – Holló Á., Trenka D., Bocsi G., Juhász L., Érsek M. (Szeruha D., 80.), Jakab Á., Boros O., Derda D., Gyóni M., Molnár R. (Mező R., 75.). Edző: Horváth Tamás.

GÓL: Márkus M. (61. – 11-esből), Babarcsik B. (70.), Szilágyi N. (72.).

JÓK: Szilágyi N., Vernyik, Oravecz, Babarcsik, ill. Érsek.

MAJZIK ZOLTÁN: – Az első félidőben nagyon jól védekezett az ellenfél, a szünetben átbeszéltük a dolgokat és megnyertük a mérkőzést.

HORVÁTH TAMÁS: – Az első félidőben férfias küzdelemben, jól tartottuk magunkat és lehetett volna ilyen a második félidő is. Persze akkor is kaphattunk volna három gólt, de a játékvezető döntően befolyásolta a mérkőzést.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

HEVESTHERM HEVESI LSC–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 1–1 (0–0)

Heves, 110 néző. V.: Mencsik László (Török M., Törtei M.).

HEVES: Boros Á. – Volyák P. (Somodi K., 88.), Fejes L., Váradi Z., Szabó G., Balázs L., Kóczián M., Hájos N., Boros B., Tóth T. (Besenyei F., 56.), Tóth K. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Csomor Sz. (Jurecska E., 70.), Rédei M., Sőregi Z., Horváth V., Márkus M., Patkós Á. (Fodor B., 46.), Papp M., Gulyás K., Füzik B., Molnár E. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Balázs L. (68.), ill. Füzik B. (90.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Rédei, Molnár.

BESENYEI FERENC: – Fájó úgy két pontot veszíteni, hogy megvoltak a lehetőségeink győzelem megszerzésére.

LABANCZ RÓBERT: – A mezőnyfölényünk meddőnek bizonyult a nagyon jól kontrázó hevesiek ellen.

BESENYŐTELEK SC–MARSHALL ASE 0–6 (0–3)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep, 100 néző. V.: Nagy Péter (Lucián J., Májer K.).

BESENYŐTELEK: Vincze B. (Nováki M., 46.) – Ragó T., Bényei R., Gál D., Kovács R., Póka T. (Horváth I., 78.), Tarnóczi V., Kökény Cs., Rézműves Cs. (Vincze E., 65.), Szabó Á., Farkas L. (Marton Z., 65.). Edző: Tóth László.

ASE: Éles V. – Kollár B., Pelyhe Cs., Juhász Á., Sike J., Esztergomi Á., Pelyhe K., Palaticzky Á. (Bálint A., 70.), Szabó L., Marsa E., Bárdos B. Edző: Szabó László.

GÓL: Kollár B. (21., 41.), Szabó L. (31., 54.), Bárdos B. (77.), Juhász Á. (86.).

JÓK: Kökény Cs., Kovács R., ill. Szabó L., Kollár B., Bárdos B., Sike D.

VASS ISTVÁN technikai vezető: – Sajnos meg sem közelítettük az elmúlt hetek játékát. Enerváltan és nagyon görcsösen játszottunk, ennek egy súlyos vereség lett a vége. Gratulálok az Andornaknak!

SZABÓ LÁSZLÓ: – Elindult a csapat, ennek győzelem lett az eredménye. Rúgtunk szép gólokat és szerencséseket, de a legfontosabb, hogy győzni tudtunk. További sok sikert a besenyői labdarúgásnak!