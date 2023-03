A téli átigazolások, az NB III.-as csapat céljai, az utánpótlás-nevelés fontossága, a DVTK-val történő együtt-működés, az infrastrukturális fejlesztések is terítékre kerültek az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetőjével készített interjúban. Farkas Balázs részletes válaszokkal szolgált honlapunknak.

Forrás: egerse.com



– Mit szól az NB III.-as csapat tavaszi rajtjához?

– Sajnos az első csapatot illetően nagyon vegyes a kép – felelte Farkas Balázs. – Ennek ellenére azt gondolom, hogy Céró Bálint kinevezése jó döntés volt, ugyanis tulajdonosi szemlélettel is képes gondolkodni és hiszek abban, hogy a munkája, az energiaráfordítása meghozza az eredményeket is. Sajnos a füzesgyarmati teljesítmény is rávilágított bizonyos dolgokra, például arra, hogy nem mindenki fogja nyártól Egerben folytatni a pályafutását, sőt lehet, hogy előbb is lesznek lépések a klub részéről. Ettől függetlenül az az álláspontom, hogy a mostani egy kifejezetten jó keret, tele értékes játékosokkal. Az eredmények tekintetében mindenképpen javulást várok, hiszen reálisan a mezőny első felében kellene végeznünk.

– Az új igazolások csapatba építése időt vesz igénybe. Hogy látja, ezen a téren hol áll a gárda?

– Erről inkább Céró Bálintnak kellene elmondania a véleményét, mert ő felel a keretkialakításért és az új játékosok csapatba építéséért. Ebből a pozícióból azt látom, hogy Tóth László és Józsa Marcell teljesen beilleszkedett és hasznos tagja a csapatnak. Csutora Mihálytól többet várunk, Ablonczy Gerjénnek van egy kis lemaradása, de nagyon sok van benne, míg Vattay Márton a jövő játékosa, aki már most tavasszal is komoly szerepet kaphat. Az első csapatot illetően a legnagyobb problémánk, hogy nem tudunk megfelelő minőségű pályán edzeni és sajnos a Szentmarjay Tibor Városi Stadion állapota is kritikus. Sajnos klubunknak semmilyen ráhatása nincsen a pályák állapotára, amiben mindenképpen változtatni kell a jövőben. Bízom abban, hogy a városvezetés is hasonlóképpen gondolkodik ebben a témában.

– Szoros a középmezőny, egy-egy győzelem sokat befolyásol a helyezésen, mint ahogy az is látszik, hogy az Eger SE számára az 2022/23-as bajnoki év inkább szól a kiesés elkerüléséről, mint az élmezőnyhöz történő felzárkózásról. Tavasszal mi az NB III.-as együttessel szembeni legfőbb elvárás?

– A legfőbb elvárás, hogy őrizze meg az NB III.-as tagságát lehetőleg úgy, hogy a mezőny első felében végez. Feljutási álmaink nem voltak, nem is lehetnek, ami azt gondolom, hogy a következő években sem lehet realitás. Nagyon sűrű a mezőny, nagyon kellene pár győzelem, hogy eltávolodjunk a veszélyes zónából. Szerencsére Céró Bálint azonosulni tud azon törekvéseinkkel is, hogy szeretnénk a saját nevelésű játékosainknak is lehetőséget adni az edzéseken, majd pedig a mérkőzéseken. Erre a felkészülési meccsek alatt többször is akadtak példák.

– Az Eger Labdarúgó Sport Kft. életében milyen helyet foglal-e a felnőttcsapat, mert ugye a nagyközönség leginkább ez alapján ítél meg egy klubot, noha közben akadnak más fontos feladatok is, utalva itt elsősorban az utánpótlás-nevelésre?

– Az elsőbbséget egyértelműen az utánpótlás jelenti, de egyetértek azzal, hogy Eger városának szüksége van minőségibb első csapatra is. Viszont őszintének is kell lennünk abban, hogy most és a közeljövőben nincs realitása az NB II.-nek. Idén és jövőre a versenykiírás miatt ez szinte lehetetlen is, esetleg majd három-négy év múlva lehet ilyen célokat megfogalmazni abban az esetben, ha a városvezetés és a helyi tőkeerős cégek összefognak.

– Azzal, hogy 2021. februárjában „B” szintű Tehetségközpont besorolást kapott az egylet, olyan lehetőség adódott az előrelépésre, amelyre korábban nem akadt példa. Miként látja, tudtak ezzel élni? Két év távlatában melyik területen sikerült a legtöbbet fejlődni?

– A két évvel ezelőtti „B” státusz elérése mondjuk úgy, hogy megelőlegezett bizalom volt az Magyar Labdarúgó-szövetség részéről. Vagy mondjuk úgy, hogy a riválisok nem voltak túl erősek. Azóta azt gondolom, nagyon sokat fejlődött az egri UP, de még sokat kell dolgozni. Nagyon fontos, hogy az összes egri minőségi humánerőforrást megtaláljuk, de ugyanilyen fontos, hogy a tudást be kell importálni. Györök Tamás személyében nem véletlenül hoztunk új szakmai igazgatót és a nyáron további frissítések várhatók.

– A DVTK és az Egri Sportcentrum SE együttműködésének eredményként megalapított Eger Labdarúgó Sport Kft. 2016. óta működteti az Eger SE csapatait. A diósgyőri szerepvállalás jelentős, ám, hogy mennyire, azt kérem, világítsa meg azzal a fontos ténnyel együtt is, hogy ön „csak” 2021. novembere óta vezényel ügy-vezetőként, vagyis teljes rálátása azóta van a klub életére.

– Az kijelenthető, hogy a DVTK szerepvállalása nélkül ma nem létezne egri labdarúgás és főleg egri utánpótlás nem. Ezzel párhuzamosan fontos lenne, hogy a városvezetés és a helyi vállalkozók is a klub mellé álljanak teljes mellszélességgel, és segítenék a klubot. A DVTK célja az, hogy közösen, megtartva az egri értékeket fejlődjön a klub és minél több tehetséges játékost tudjunk a miskolci elit akadémiára adni. A „B” státusz ezt is jelenti, ugyanis ez a „B” akadémiák létezésének a célja. Jelen pillanatban a DVTK biztosítja a klub költségvetésének a körülbelül a 40 százalékát és ezen kívül nagyon sok más esetben is komoly segítséget jelent. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a DVTK elnöke, Sántha Gergely és a DVTK sportigazgatója, Dr. Bajusz Endre is minden segítséget megad a további fejlődésre. Amikor jeleztem feléjük, hogy szeretnék egybenyitni a két régi műfüves játékteret és egy félpálya méretű, új műfüves pályát szándékozunk kialakítani a gyerekeknek, akkor azonnal elfogadták az érveimet és a DVTK biztosította hozzá az anyagi fedezetet. Egy kezemen meg tudom számolni azt, mennyi pálya épült az elmúlt 10 évben nem TAO-forrásból. Eger ebben is az élmezőnyben szerepel.

– A Diósgyőri VTK régiós vezetőszerepe megkérdőjelezhetetlen. Partnerklubként az Eger SE számára ez milyen előnyöket jelent?

– Konkrétan az anyagi támogatáson kívül egyfajta szakmai hálót is biztosít, bár az Eger Labdarúgó Sport Kft. saját szakmai programja szerint képzi a gyerekeket. Fontos Egernek, hogy igénybe tudjuk venni a DVTK mérési eszközeit és a DVTK Medical szolgáltatásait. Tagjai vagyunk a DVTK regionális programjának, ami biztosítja gyerekeinknek a DVTK felé vezető utat. Az első csapatunk vonatkozásában pedig játékosokat kaphatunk, ami a közelmúltban is tetten érhető volt Kispál Tamás és Jónyer Kristóf esetében is.

– A Felsővárosi Sporttelepet már teljesen „belakta” a klub, miközben nőtt a műfüves játéktér területe. Az infrastrukturális fejlesztések milyen irányba haladnak a létesítményben és hol tart a Szentmarjay stadion „ügye”, ahol már csak ritka vendég az NB III.-as gárda?

– Az Felsővárosi Sporttelep tekintetében befejeztünk egy korábbi projektet, ami a labdafogó hálók felszerelését jelentette. A teljesen elhasznált, régi, kétszer 20x40 méteres műfüves pályát összenyitottuk és a DVTK anyagi támogatásának köszönhetően megépítettük a félpálya nagyságú új műfüves pályánkat. Sajnos ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban korábban több, nem valós információkat tartalmazó cikk is megjelent. A beruházás nem tartalmazott világítást, hiszen erre az új pályára terveztünk fedést, ami világítást is magában foglal. Mivel az egri közgyűlés erre nem adott zöld jelzést, így át kellett írnunk a tervünket. Az idei TAO-programunk keretében már folyamatban van a háromlépcsős világítás-beruházás: led világítás az új műfüves pályára; a teljes világítótestek led-re cserélése a nagy méretű műfüves pályánkon és ideiglenesen halogén izzó-pótlás a füves pályánkon. A következő másfél évben további beruházások várhatóak az Felsővárosi Sporttelepen. Szeretnénk a füves pálya helyére új, műfüves pályát építeni, felújítani és kialakítani egy füves nagy méretű pályát a füves területen, építeni még egy kis méretű műfüves pályát, valamint a még megmaradt halogén izzókat led-re cserélni. Minden beruházásunk azt a célt szolgálja, hogy a gyerekeknek jobb infrastrukturális körülményeket biztosítsunk, valamint a hosszútávú, gazdaságos működés is rendben legyen. Azt viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egri közgyűlésnek mindenben támogatnia kell a törekvéseinket és bízom abban, hogy az ott lévő nézetkülönbségeknek nem az egri gyerekek szenvedik majd el a kárát. Nagyon sok egyeztető tárgyaláson vagyunk túl, amiből a városvezetés is aktívan kivette a részét. Idén nyáron megtörténik a kiviteli tervezés közbeszerzésének kiírása. Még a 2023-as év végén szeretnénk a kiviteli tervezés köz-beszerzését lezárni és a szerződést megkötni a tervezővel. A kiviteli tervezés határideje 135 nap, amelybe nem számít bele a hatósági ügyintézési határidő. Várhatóan 2024. áprilisának, májusának a környékére rendelkezésre állnak majd a kiviteli tervek, amelyek alapján kiírható a kivitelezési közbeszerzés. A Szentmarjay-stadionnal kapcsolatban azzal az információval tudok szolgálni, hogy a folyamat ezen részéig a források rendelkezésre állnak. Érvényes kivi-telezői ajánlat birtokában kell előterjesztést készíteni a kormány részére a támogatási forrás megítélése céljából.

– Jövőképet festeni nem könnyű, ám a 2029-ig meghosszabbított TAO-támogatási program reményt és esélyt is kínálhat arra, hogy merészebb terveket lehessen szőni. Az elkövetkezendő évekre vonatkozóan mely területek képezik a fő csapásirányt az Eger Labdarúgó Sport Kft.-nél?

– A TAO-bevételeinknek nagy szerepe van a költségvetésünkben, még ha nem is akkora, mint más sportszervezeteknél. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem merészebb terveink lehetnek, hanem megmaradt az esélyünk a jelenlegi színvonalat tartani. Egyértelmű célunk, hogy az utánpótlásunkban dolgozó edzőinket tovább fejlesszük és lehetőleg már nyáron új munkaerőket tudjunk bevonni. Ennek a területnek egyértelmű felelőse új szakmai igazgatónk, Györök Tamás.

