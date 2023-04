Az esemény célja ez alkalommal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az aktív sportolás fontosságára. A tavalyi évvel ellentétben most az időjárás is kedvezett a résztvevőknek. Délelőtt 14 futam indult, ahol a 7-20 éves korosztály versenyezhetett. Itt egyéni indulók mellett óvodás és iskolás csoportok is képviselték magukat, összesen csaknem 1200 fiatal állt rajtvonalhoz.