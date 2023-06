– A Cangas végül osztályozón biztosította be a bennmaradását. Így teljes az öröm?

– Ez a legfontosabb. A tizenhat csapatos bajnokság 14. helyén végeztünk, így a másodosztály harmadik helyezettjével, a Malagával kellett oda-visszavágós párharcot vívni az élvonalban maradásért. Az idegenbeli négygólos győzelmet követően hazai pályán hat találattal nyertünk, így továbbra is az első osztályban szerepelhetünk.

– A teljesítményével mennyire voltak elégedettek?

– Hol több, hol kevesebb lehetőséget kaptam, de az elvárásoknak azt gondolom, sikerült megfelelni. Mindig igyekeztem a legjobb tudásom szerint kézilabdázni, és segíteni a csapatot. Nagyon kevésen múlt, hogy elkerüljük az osztályozót, a bajnokság hajrájában értékes pontokat vesztettünk. Jövőre már a 14. hely is biztos bennmaradást ér majd. A csapat a nyáron jelentős átalakuláson megy keresztül, de a vezetőedzőt megerősítették a pozíciójában, így a közös munka nem szakad meg. Szeretném kitölteni a 2025 nyaráig szóló szerződésemet.

– Mit tapasztalt, mi a legnagyobb különbség a spanyol és a magyar bajnokság között?

– Taktikailag a spanyol pontvadászat egyértelműen a magyar előtt jár. Folyékonyabb a játék, mindenki tökéletesen tisztában van a feladatával. Míg az NB I.-ben többségében nagyobb fizikumú, erősebb kézilabdázók szerepelnek, addig az Asobal Liga inkább a technikára alapoz. Ez a stílus áll igazán közel hozzám, miközben azt is látom, hogy jócskán akad még tanulnivaló.

– Mi tekint az elmúlt fél év legfőbb tapasztalatának?

– Azt, hogy egy pillanatra sem dőlhetek hátra. A légiósokkal szemben jóval nagyobb az elvárás. Ahhoz, hogy bekerüljünk a csapatba, sokkal jobban kell teljesíteni, mint egy spanyol játékos.

– A következő szezonra milyen terveket fogalmazott meg?

– Igyekszem méginkább megszilárdítani a helyem az együttesben, szeretnék markáns szereplője lenni az új csapatnak. Bízom benne, hogy sikerül feljebb lépni a tabellán és kiesési gondjaink nem lesznek. Motivált vagyok, szeretnék minél többet tanulni. Július végén utazom vissza Spanyolországba.

Tóth Rajmond

Születési idő: 2001. április 6.

Születési hely: Mór

Poszt: irányító

Eddigi klubjai: Kecskeméti TE, Eger SZSE, Budakalász, Club Balonman Cangas (spanyol)