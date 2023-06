Sármány Kristóf jött, látott, győzött és most odébb állt, méghozzá a Viharsarokba. A 2022/23-as idényben 21 találattal aranycipős játékos a Békéscsaba 1912 Előre ajánlatára mondott igent. Az NB II.-ből idén kiesett lila-fehérek hétfőn jelentették be a csatár szerződtetését, ahogy tették ezt Pintér Norbert (Kaposvár) esetében is.

– A békéscsabaiak által felvázolt tervek és a saját céljaim egybeestek, ahogy ők, magam is szeretnék visszakerülni az NB II.-be. A fejlődésem szempontjából döntöttem a Csaba mellett, mert mindenképp szerettem volna szintet lépni. Most úgy érzem, jó döntést hoztam. Az FC Hatvan korrekt volt velem szemben, Ofella Zoltán elnök úr azt mondta, ha lesz jobb ajánlatom és lehetőségem, akkor az érdekeimet szem előtt tartva elengednek. Így történt – fogalmazott Sármány Kristóf.