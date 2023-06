Az aligha valószínű, hogy a 38 éves Hegedűs Dávidtól és a 37 esztendős Debreczeni Dávidtól lesz idősebb tagja az Eger SE-nek. Dungesz sokáig csapatkapitányként számított vezéregyéniségnek, ám azt még nem tudni, kire kerül majd a karszalag.

– Ha egyik korelnökként is, de most újonc vagyok, legyen csak „Hege” a cséká! Ám ő erre azt mondja, tesz lépéseket, hogy ez ne így legyen – mondta mosolyogva Debreczeni.

– Ettől azonban fontosabb, hogy az a harci szellem, amit képviselek, ragadjon rá a többiekre is. Amennyiben így történik, biztosan lesz ok az örömre a csapatnak és az általam nagyra becsült szurkolóknak is.