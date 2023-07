Amíg egy éve az NB II.-es bajnoki cím nem jelentett automatikus feljutást, addig az előző kiírásban elért negyedik pozíció másodosztályú indulást ér az egri egyetemistáknak. A Magyar Röplabda Szövetség ugyanis átszervezte a férfimezőnyt, ezek alapján az eddig az élvonalnak számító Extraligát és az azt követő osztályt, az NB I.-et összevonták, vagyis valójában az NB II. a 2023/2024-es pontvadászatban már a második vonalat jelenti.

Ezzel újra háromra nő az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kötelékébe tartozó és a honi versenyrendszerben a másodosztályban szereplő csapatok száma. Ezek után az a kérdés, milyen mezőnyben és milyen összetételben futhat neki a következő idénynek az egri gárda.

– Mindenképpen a fiatalítás jegyében – vágta rá az Eszterházy SC szakosztályvezetője, Kővári Viktor. – Ezt leginkább az indokolta, hogy az előző együttesből elég sokan távoztak. A gyöngyösi „légiónkat” alkotó Nagy Bálint és Pintér Nándor visszavonul a sportágtól, de az egri származású Hetényi Gergő sem röplabdázik már versenyszerűen. Szintén felhagy az ilyen szintű játékkal Kovács Dániel, akinek az utóbbi időszakban több kisebb-nagyobb sérülés nehezítette pályafutását. Kovács Bence külföldön folytatja tanulmányait, de Bányai Márk és Nagy Lajos Dávid sem Egerben tanul a jövőben, ezért tőlük is búcsút vettünk. A felsorolt hét játékos sokat tett a szakosztály előrelépéséért, ezért köszönettel tartozunk nekik, ugyanakkor most már előre kell tekintenünk, így előléphetnek a jövő emberei.

A vezetőedzői pozícióba egy éve érkezett Vincze Tamás irányította szakmai munka a következő idényben is biztosított.

A szakember intelmei alapján felcseperedő utánpótlás játékosok most nagyobb teret kaphatnak a felnőttek között. A 2022/23-as csapatból a kimondottan rutinosnak nevezhető szakosztályvezető mellett Mákos Attila és Földes Ádám marad a keret tagja úgy, hogy ennek a hármasnak sokkal több feladata lesz a pályán, mint ezelőtt.

Kővári Viktor (elöl) az NB II.-es gárda hét távozóját is felsorolta

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A szakosztály folyamatos fejlődését bizonyítja, hogy az ESC évről évre egyre több igazolt sportolóval, ezáltal országos bajnokságban elindított együttessel vág neki az éppen aktuális szezonnak.

– Örömteli előrelépés, hogy az előttünk álló évadot az eddigi legtöbb, összesen hat gárdával indítjuk – tért rá a felnőtt együttes után a komplett szakosztályra Kővári Viktor.

– A tavaly a harmadosztályban bajnokságot nyert U20-as csapatunkat jövőre is Molnár Endre irányítja edzőként, viszont visszatértünk a két évvel ezelőtti rendszerre. Az előző pontvadászatban Vincze Tamás utánpótlás játékosai jelentették a társaság magját, viszont ezek a fiatalok ősztől már csak a felnőttek között szerepelnek. Az így maradók mellé csatlakoznak majd azok az egyetemisták, akik felvételt nyernek az Eszterházyra, és szívesen kipróbálnák a sportágat. Ez a csapat így a gyakorlásról szól, amellett természetesen, hogy bajnoki rendszerben szerepel. Az egy éve életre hívott U13-as alakulat Eszterházy SC-Verpelét néven kezdheti a szezont továbbra is Kovács Ádámmal az élen, de már az U15-ös mezőnyben. Pogonyiné Kurucz Mónika U13-asai csak januárban kezdik el a szezont, ahogy az U11-es és U10-es gárda tagjai is. Így aztán az összesen hat együttessel már egész szép számú szakosztállyá kezdjük kinőni magunkat.