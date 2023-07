– Mit gondolt, amikor először hallott az egri klub érdeklődéséről?

– A magyar NB I. a magasan jegyzett bajnokságok közé tartozik, amire komoly kihívásként tekintek. A QHB-Eger csapatát jó lehetőségnek gondolom, ahol bízom benne, hogy tovább fejlődhetek. Viszonylag gyorsan sikerült megegyezni a vezetőkkel, nagy ambíciókkal vágtam bele a munkába.

– A spanyol ligához képest előre lépésnek tartja a magyar pontvadászatot?

– Alapos ismereteim nincsenek az NB I.-ről, öt-hat csapatot tudnék említeni, amelyek a nemzetközi porondon is érdekeltek. Nehéz eldönteni, hogy melyik a jobb bajnokság. Mindkettő erős liga.

– A portugál felnőtt válogatottság szerepel a közeljövő céljai között?

– Természetesen! Az embernek kell, hogy legyenek ambíciói. Ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon erős a konkurencia a címeres mezért. Nagyon sok tehetséges fiatal dolgozik a sportágban. Nem tettem le a válogatottságról bízom benne, hogy az Egerben nyújtott teljesítményemmel közelebb kerülök a céljaimhoz.

– Mit tart a legnagyobb erősségének?

– Szeretem játszani a kézilabdát. Az olykor problémát is okoz, hogy a szép passzokat, a színes játékot előrébb tartom a gólszerzésnél. Ezt most már igyekszem az ésszerűség határain belül tartani. A játékintelligenciám az, amiért Egerbe kerülhettem.

– Még csak másfél hete tart a közös felkészülés, de talán le lehet már szűrni az első tapasztalatokat. Hasonló az edzésmunka mint Spanyolországban?

– A spanyol csapatok egyértelműen a taktikára építenek, ez az edzéseken is érzékelhető volt. Itt nagyobb hangsúlyt fektetnek a fizikális felkészítésre, ami párhuzamosan megy a taktikai elemek gyakorlásával. Ugyanakkor a Tóth Edmond által megálmodott játékában is jelen vannak azok a stílusjegyek, amit Asobal Ligában tapasztaltam.

– Az edzések közepette mennyi ideje volt már körbenézni a városban?

– Igyekszem erre is időt szakítani, szeretek utazni, új vidékeket megismerni. A belvárost már bejártam, voltam a várban is, gyönyörű látvány fogadott. Elárulom, hogy Egerbe is egy európai körút után érkeztem. Autóval indultam kilenc nappal a felkészülés kezdete előtt.

– Egyedül érkezett?

– Édesanyám eljött megnézni a várost, de már haza is utazott. Párkapcsolatom nincs, most minden figyelmemet a kézilabdának szentelhetem.