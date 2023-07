– A mai napig hét új játékos érkezéséről adtak hírt, így jelenleg tizenhat kézilabdázó alkotja a 2023/2024-es keretet. Várható még további erősítés?

– Nem zártuk be a kaput, ha találunk olyan játékost, aki beleillik az elképzeléseinkbe megfontoljuk a szerződtetését – válaszolt Tóth Edmond.

– Milyen szempontok alapján választottak kézilabdázókat az elmúlt hetekben?

– Elsősorban olyan játékosokat kerestünk, akik támadásban és védekezésben is bevethetők. A szélsőket is úgy válogattuk, hogy a védekező feladatokból idővel nekik is ki kell venni a részüket. Az algír Abdeldjalil Zennadi személyben már rendelkezünk olyan nagy testű beállóval, aki a védelem közepén is megállja a helyét. Ez fontos volt számomra. Az átlövők esetében nem az volt a fő szempont, hogy nagy lövőerővel rendelkezzenek, sokkal inkább az, hogy értsék a kézilabdát és minél hatékonyabban kivegyék a részüket a csapatjátékból.