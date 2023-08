– Az elmúlt mérkőzésekhez képest enerváltabban és több hibával játszottunk, emiatt nagyobb hátrányba is kerültünk. Meg kell tanulnunk nyerni! Örülünk, hogy a csapatnak helyén volt a szíve, sokat kell még dolgoznunk – vont mérleget a találkozót követően az egriek edzője, Farkas József.

A 46. percben még hatgólos hátrányban voltak az egriek (22–28), majd olyan utolsó negyedórát produkáltak, ami alapjaiban változtatta meg a mérkőzés menetét. Végül a győzelmet is sikerült kiharcolni, am továbbá önbizalmat adhat a folytatásra.

A negyedik nyári felkészülési mérkőzésen:

ESZTERHÁZY SC–OROSHÁZI KA 33–31 (16–17)

Eger, Eszterházy-csarnok, 100 néző. V.: Dulai Á., Pisák B.

ESC: Kiss-Gadányi – Bernát D. 3, Iván E. 5, Babinszky 4 (1), Gazsovics 4, Zsákovics 1, Kiser 6. Csere: Kozma 1, Kalcsó (kapusok), Simon A., Vass V. 4 (1), Zákányi 2, Tóth G. 1, Pint, Fodor I. 1, Szentkeressy-Kovács 1. Edző: Farkas József.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 5–7, 18. p.: 9–10, 24. p.: 12–13, 36. p.: 18–21, 42. p.: 22–24, 48. p.: 23–28, 54. p.: 29–30.

HÉTMÉTERESEK: 2/2. ill. 6/4.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 12 perc.

Az egriek nyári felkészülési mérkőzései

Kispest NKK – Eszterházy SC 28–32

Eszterházy SC – Kispest NKK 36–31

DVSC Schaeffler U19 – Eszterházy SC 29–28

Eszterházy SC – Orosházi NKC 33–31

Augusztus 16., szerda, 13.00: Eszterházy SC–DVSC U19

Augusztus 19., szombat, 15.00: ENUSE–Eszterházy SC

Augusztus 25., péntek, 17.00: Eszterházy SC–Tempo KSE