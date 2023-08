A délelőtti és délutáni versenyprogram közben tesztmotorozásra is volt lehetőség kicsiknek és nagyoknak is a legkisebbek quadoztak, de elektromos kis kétkerekű járgányokkal is mehettek a kijelölt sima füves, illetve akadályokkal nehezített tereppályákon. Bemutatkoztak a motoros rendőrök és a vérszállítók is, de több márka is képviseltette magát.

Nagy sikert arató bemutatót tartott Zsigovits Norbert és Szőke Márk, velük a színpadon is beszélgettek. Zsigovits beszámolt erzbergi élményeiről, és elmondta azt is, nagy álma, hogy Amerikában versenyezhessen. A világbajnokság előtt ősszel amerikai futamokon szeretne indulni. Egyébként a VB egyik futamát idén Budapesten, az MVM Dome-ban rendezik, ezen részt venne ő is és Szőke Márk is. Utóbbi elárulta, májusi műtétje óta most van visszatérőben, ezen kívül pályát is építenek Monoron, ahol utánpótlást is szeretnének nevelni, meg szeretnék kedveltetni a sportot a gyerekekkel is. Beszélt arról, hogy napi 6-7 órás motoros edzésük van. Örültek egyébként annak, hogy most állami szervezet is segíti a versenyzőket.