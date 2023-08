A negyedik versenyszám bírt a legnagyobb téttel, hiszen ranglista pontokat lehetett szerezni a Világkupában, illetve az olimpiai kijutáshoz. A 24 tagú mezőnyben hatan teljesítették hibapont nélkül és szintidőn belül a pályát, akadt aki csupán néhány századmásodperccel maradt le az összevetésről, ifj. Szabó Gábor lova pedig az utolsó akadályt verte le. Az összevetésben öt lovas is hibátlanul teljesített, míg a szintén bejutó thaiföldi versenyző, Janakabhorn Karunayadhaj akadályt is vert le, de akadt ennél nagyobb hibája is, hiszen elnézte az egyik akadályt, így kizárták az összevetésből. A Honvédelmi Minisztérium díjáért kiírt számot végül az utolsóként lovagló, lett Kristaps Neretnieks nyerte, ő már járt olimpián is, 2021-ben Tokióban. Dobogón zárt a lengyel Krzysztof Ludwiczak és az osztrák Gerfried Puck. Negyedik, illetve ötödik lett Dömse Tamás és Szuhai Gyula. A négynapos versenyt a La Contessa kupa 140 centiméteres versenyszáma zárta, amelyet Kovács Roland nyert ifj. Antal Péter és Both Petra előtt.