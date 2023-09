Vasárnap rendezték az ORB 2-esek versenyét a WHB Győr Rallyn. A másodosztályban induló párosoknak öt, különböző stílusú szakaszt kellett teljesíteniük. A verseny előtt az összetett második helyén álló, négy versenyből kettőt nyerő Czékmány Norbert-Takács Gábor egri-felsőtárkányi párosnak egy pont volt a hátránya az éllovassal szemben.

Az egriek az első szakaszon, Tényő és Ravazd között az élen végeztek, majd a Rábaringen a harmadik időt autózták és összetettben ideiglenesen a második helyre csúsztak vissza. A győri városi szakaszon azonban javítani tudtak és a harmadik gyorsaságit követően ismét az élre álltak. A negyedik és az ötödik gyorsaságit ismét Tényő és Ravazd között, valamint a Rábaringen rendezték, mindkettőt megnyerték, és összesítésben majdnem 42 másodperccel előzték meg a második helyezett Kocsis Imre - Bakos István párost. A harmadik helyet Zoltán Kevin és Búzás Róbert szerezte meg, akiknek technikai hibák nehezítették a dolgukat.

A verseny honlapjának Czékmány Norbert elmondta, nagyszerű verseny volt, de ezt mindig könnyű mondani, mikor gondmentes és győzelemmel zárul. Nagy problémáik, mint az előző versenyeken most nem voltak. Néha szoros volt a gyorsaságikon a csata, de többnyire stabil előnyük volt és tudtak ebből építkezni.

- A Rábaring megviccelt itt-ott, Tényő jobban feküdt nekünk, a városi szakaszhoz pedig szeretnék gratulálni a rendezőknek, nagyon jó promóciós jellegű hozzáadott értéket képvisel egy ilyen szakasz, öröm volt ennyi ember között menni. A rajtdobogót láttuk, a céldobogót várjuk. Harmadik győzelmünk idén, egy verseny van vissza, bizakodunk és nagyon-nagyon jó élményeket viszünk innen haza. Cél a bajnoki cím, volt borúlátóbb korszakunk is idén, most egy picit jobban állunk, de az utolsó futamon is koncentrálnunk kell, mert szoros a verseny – értékelt a pilóta.