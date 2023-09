A női NB II. C-csoportjának 1. fordulójában:

GÖDI SE–STAVMAT FÜZESABONYI SC 36–29 (20–12)

Göd, Balázsovits János Sportcsarnok, 100 néző. V.: Bab Á., Bodó Zs.

FÜZESABONY: Végh L. – Ludvig-Tietze K. 2, KRISTON N. 10 (3), Tamás-Lányi G. 1 (1), Csomós A. 1, Bocsi Sz. 3, Dobos-Kovács V. 3. Csere: Sattmann J., Tóth D. (kapusok), NAGY LUCA 7, Fenynets 1, Dohány V. 1, Szabó Luca, Sipos G., Czakó G. Edző: Tamás Tamás

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 7–3, 18. p.: 13–5, 24. p.: 16–8, 36. p.: 24–16, 42. p.: 25–20, 48. p.: 30–22, 54. p.: 33–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 14 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/5, ill. 4/3.

TAMÁS TAMÁS: – Az első meccseken bármi lehet, sajnos most mi húztuk a rövidebbet. A visszafutással, illetve a helyzetkihasználással komoly gondjaink adódtak. Ezt a meccset ha egy hétig játszuk, akkor sem nyertük volna meg. Most még lehet rajta rágódni, aztán előre kell tekinteni.

KÖVETKEZIK: STAVMAT Füzesabonyi SC–Csépe Salgótarjáni SKC, szeptember 16., szombat, 18.00.

HATVANI KSZSE–MOGYORÓDI KSK 37–34 (22–19)

Hatvan, sportcsarnok, 100 néző. V.: Katona J., Somodi G.

HATVAN: Bárány P. – POMOZI N. 7, Szarvas R. 2 (2), MOLNÁR N. 8, SZARVAS N. 8, Dánffy Dorina 3, Vanda Sz. Cserék: Túri Cs. (kapus), Szendrődi L., KRÁNITZ A. 8 (4), Dánffy Diána 1, Sáfrán B. Edző: Bárány Zsolt.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁS. 6. perc: 4–2, 12. p.: 9–7, 18. p.: 14–10, 24. p.: 16–15, 36. p.: 24–22, 42. p.: 27–26, 48. p.: 29–27, 54. p.: 34–31.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 9/6, ill. 8/5.

BÁRÁNY ZSOLT: – Az első félidőben nagyon hullámzó volt a játék, nehezen indult be a gépezet, sok volt a kapkodás, pontatlanság. Ráadásul bekövetkezett az, amitől nagyon féltünk: Szarvas Regina súlyos szalag sérülést szenvedett. Ez sokkolta a csapatot. A második félidőben csak arra koncentráltunk, hogy itthon tartsuk a két pontot. Gratulálok a csapatnak, hogy a padlóról felállva, vért izzadva is nyert. Nagyon kritikus helyzetbe kerültünk Regina elvesztésével. Egy hónap alatt ez már a második ilyen sérülés, nagyon kevesen maradtunk. Csodára lesz szükségünk a felsőházba kerüléshez, de feladni nem fogjuk soha.

KÖVETKEZIK: VS Dunakeszi–Hatvani KSZSE, szeptember 17., vasárnap, 16.00.

JUVENTUS PANORÁMA HEVESI SE–PRAKTIKER-VÁC U21 31–44 (17–25)

Heves, sportcsarnok, 80 néző. V.: Móczár T., Parádi R.

HEVES: Kelemen G. – Vereb N. 3, Pásztor V., ADÁCSI L. 11, Adácsi N. 3, Kakuk L. 3, Nagy E. Csere: Juhász A. (kapus), BALÁZS P. 3, MOLNAR J. 4, Holló F., Kiss G., Kóczián E. 2, Steczina P. 1, Tóth N. 1. Edző: Makó Nándor.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–6, 12. p.: 7–11, 18. p.: 10–15, 24. p.: 14–20, 36. p.: 21–27, 42. p.: 23–29, 48. p.: 24–33, 54. p.: 27–40.

KIÁLLÍTÁSOK: 16, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 10/10.

MAKÓ NÁNDOR: – Sok gólt kaptunk, de nagyon jól támadtunk egy kiváló váci csapat ellen.

KÖVETKEZIK: Mogyoródi KSK–Juventus Panoráma Hevesi SE, szeptember 17., vasárnap, 15.00.

A D-csoport 1. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC U21–VITKA SE 22–38 (12–17)

Eger, Eszterházy-csarnok, 64 néző. V.: Harsányi M., Magyar P.

ESC: Kalcsó L. – Szabó S. 3, Losonczi A. 2, Barta Zs. 1 (1), Kiss E. 1, Viszokai V. 3, Kocsmár O. 3. Csere: Mrkva Z. (kapus), Tóth Sz. 1, Lukács L., Nagy K. 1, Bércessy S. 1, Lászlófi Sz. 1, Nagy Z. 5 (2), Szabó K., Kapusi V. 1. Edző: Harsányi Kálmán

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–4, 12. p.: 5–9, 18. p.: 6–12, 24. p.: 10–15, 36. p.: 13–21, 42. p.: 16–24, 48. p.: 18–27, 54. p.: 20–31.

KIÁLLÍTÁSOK: 14, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/3, ill. 8/7.

HARSÁNYI KÁLMÁN: – Egy ideig jól tartottuk magunkat és okoztunk kellemetlen perceket az ellenfelünknek. Az első félidő dinamikusabbra és intenzívebbre sikerült, míg a másodikban már gyakrabban okozott problémát a játék tudatos gyorsítása, ami a részeredményben is látszik. Ennek ellenére azt gondolom, csapatom minden tőle telhetőt megtett, de a lányok nagy része tavaly játszotta az első ifjúsági szezonját, így jelenleg természetes, hogy itt tartunk. Egyébként azt gondolom, a csajok nagyon élvezték a találkozót, ami gyakran színvonalas is volt.

KÖVETKEZIK: Ungvár KC–Eszterházy SC U21, szeptember 16., szombat, 16.00.

A férfi NB II. C-csoportjának 1. fordulójában:

FENSTHERM FUTURE FÜZESABONYI SC–DVTK 21–33 (10–15)

Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 125 néző. V.: Kovács T., Széles Z.

FÜZESABONY: Halász R. – Molnár M. 4 (3), Hevér T. 2, Igó Á. 3, Tamás T., Varjú P. 3, Csapó P. Csere: Szabó Patrik (kapus), Juhász K. (kapusok), Blazsek M. 4, Nagy B, Bakó B. 3, Halász Sz. 1, Orosz L. 1, Szabó Patrik, Antal Cs. Edző: Major Attila

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 4–5, 18. p.: 6–9, 24. p.: 8–11, 36. p.: 13–18. 42. p.: 14–22, 48. p.: 15–25, 54. p.: 17–29.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/3, ill. 4/2.

MAJOR ATTILA: – Semmi nem úgy működött, ahogy elterveztük. A folytatásban sokkal jobb egyéni teljesítmények kellenek.

KÖVETKEZIK: Csépe Salgótarjáni SKC–Fenstherm Future Füzesabonyi SC, szeptember 17., vasárnap, 16.00.