A 30 éves MMA-s elárulta, rengeteget köszönhet feleségének, Zsófinak, aki az évek alatt mindvégig hitt abban, hogy sikeres karriert futhat be a tengerentúlon is.

- Ő hitt bennem, én tudtam. Ha nem így gondolja az ember, nem csak én, akkor már vesztett. Nem ez a legjobb évem a pályafutásom során, sőt, ez a mostani a legrosszabb, hiszen parkolópályán vagyok. Ilyenkor kell megküzdeni ezekkel a gondolatokkal, kicsit önmagammal, hogy azon agyalok, egy csomó idő kimaradt, nem edzettem rendesen, mert nem tudtam a keresztszalag-sérülésem miatt. Kicsit tovább is tart a felépülés, mint terveztem... De itt is fontos, hogy nem hátra kell tekinteni, hanem csakis előre. Nem azon görcsölni, miért tart ilyen sokáig, hanem arra fókuszálni, hogy most még jobb, még erősebb leszek mentálisan. Ez most egyébként tök jól hangzik, tök jól mondom adás közben, de pár órával ezelőtt a kocsiban ülve még nem ezt mondtam a páromnak, hanem ő mondta nekem. Ezek olyan akadályok, amelyeket át kell tudni lépni.