– Ahhoz, hogy ez így alakult, nélkületek nem lett volna sanszom se, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek – utalt Csank János a három héttel korábbi eseményre, amikor is új csillagot avattak az egri Érsek utcában.

Az Egri Csillag Sétányon a tizedik díszkő a hajdani szövetségi kapitány nevét viseli, aki háláját az Egri Dózsa baráti találkozóján fejezte ki egykori csapattársainak. A majd' három tizenegyet felvonultató társaság Pócsik János hívó szavára és szervezőként Veinémer Vivien hathatós közreműködésével érkezett nosztalgiázni, örömmel köszöntve egymást és gyorsan elmélyedve a 1970-es évek futballjában, amely mindannyiuknak a fiatalságot és az aktív pályafutást jelentette.

Bartha András, Vigh Tibor és Márta Sándor

Forrás: Bódi Csaba/ Heves Megyei Hírlap

Fodor Pál és Zágonyi Sándor azonnal készséggel állt rendelkezésre, amikor az 1975/1976-os bajnokcsapat „beazonosítása” került terítékre. A Bánkuti László edzette gárda akkor nyerte meg az Nemzeti Bajnokság III. osztályának Északkeleti-csoportját. Ez a siker jelentette az együttes Dózsakénti utolsó diadalát, mert az 1951-ben alapított klub 1977-ben már Eger SE néven fejezte be a szezont az NB II.-ben.

Röpke kitérő, hogy ESE a rövidítése az Eger Sikeréért Egyesületnek is, amely közösségnek az a Forgó János az elnöke, aki egykor játszott a piros-kékek színeiben, később pedig edzőként nevelte a fiatalokat a klub és a magyar labdarúgás számára.

A Kőlyuktetői pincesor impozáns épületében ő is tiszteletét tette, ahogy Csuhay József is jelen volt. „Csuki” 17 évesen mutatkozott be a Dózsában, majd vitte 11-szeres válogatottságig, magyar bajnok címig (1987/88, 1988/89), MNK-sikerig (1989) és a nagyon emlékezetes UEFA-kupa döntőig (1984/85). A 66 esztendős szakember elárulta, hogy hetente háromszor most mozog, ami „inkább kocogás, mint futás”. És, ha már Csuhay révén Videoton, akkor Zsiga, vagyis Móricz István.

Az Egerben 1979 és 1983-ban futballozott középpályást is előrukkolt egy kevésbé ismert ténnyel, jelesül, hogy anno őt is hívta a Vidi, de végül a SZEOL-nak mondott igent.

Történt ez a székesfehérváriak nagy menetelése előtt egy évvel. Noha Móricz nem játszott a Dózsában, ez nem jelentette akadályát a mostani meghívásnak, ahogy többek esetében sem számított ez kizáró tényezőnek. Közös pontként az egri szerepvállalás ott lebegett, összeállítva egy közös fotóra a Bartha András, Vigh Tibor, Márta Sándor csatár triót, vagy az ESE-s különítményt többek között Csepregi Jánossal, Lengyel Lajossal, Varga Ivánnal és Méhesi Ferenccel. Hogy ugyanerre sor kerül-e mondjuk jövőre? A választ Pócsik János adta meg.

– Úgy vagyok ezzel a rendezvénnyel, ahogy Vigh Tibi barátom mondja: ilyenkor „szárnyal a lelkem” – fogalmazott a Mérker Zrt. vezérigazgatójaként tevékenykedő hajdani futballista.

– Öröm viszontlátni azokat az embereket, akikkel fiatalként sokáig össze voltunk kötve. Életem legszebb négy évének számított, amikor Egerben futballozhattam. Sajnos évről-évről elveszítünk valakit, valakiket haláleset miatt, ezzel együtt az esemény egyik célja, hogy jelezzük, Egernek egykor volt magasabb szintű labdarúgása, mint ami most van. Ezzel azonban még véletlenül sem akarom bírálni a jelenkor képviselőit. Számomra nagy érték, hogy erre az eseményre mindenki örömmel jön, legyen szó akár Zalaegerszegről, akár Hódmezővásárhelyről, zömmel persze helyből vagy a közelből. Azt pedig ígérhetem, hogy rajtam nem múlik a folytatás.

Antaltól Zágonyiig A 3. Egri Dózsa baráti találkozó résztvevői: Antal Ferenc, Bajnóczi István, Balázs Zoltán, Bartha András, Barta László, Birincsik József, Csepregi János, Csuhay József, Dányi Oszkár, dr. Miksi Gyula, Fitala Zoltán, Fodor Pál, Forgó János, Galántai Tibor, Horváth Sándor, Lakatos Károly, Lengyel Lajos, Magos Csaba, Márta Sándor, Megyesi Ferenc, Móricz István, Méhesi Ferenc, Révász Tibor, Rozsnaki István, Szabó András, Szűcs István, Tóth Miklós, Varga Iván, Vigh Tibor, Zágonyi Sándor.

A Vigh Tiborral készült beszélgetés hamarosan hallható lesz Heol podcast rovatában.