Előbbi körben – amelybe kis-, és közepes egyesületek kerültek – húsz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, tizenhat Heves vármegyei, valamint öt Nógrád vármegyei sportegyesület található. Kiemeltként az Egri Városi Sportiskola, illetve a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. szerepelt a meghívottak között. Mindez azon a sajtótájékoztatón derült ki, amelyet Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, és Sántha Gergely, a SOSZ elnökségi tagja, a DVTK elnöke tartott pénteken, Miskolcon.

A szervezet irányítója elöljáróban azzal kezdte, hogy a SOSZ-nak mintegy 900 hazai sportegyesület a tagja, a magyarországi klubok nagyjából fele, illetve azt is hangsúlyozta, hogy ez körülbelül 6000 edzőt, és 210 000 sportolót jelent.

– Ez a pályázat, amelynek már a nyolcadik fordulójánál tartunk, intézményesült a sporttámogatási rendszerbe – közölte Deutsch Tamás. – Az eddigi hét körben már mintegy 1,5 milliárd forintot oszthattunk szét, 2196 programra, 1500 felett van azon kluboknak a száma, amelyek már legalább egy alkalommal kaptak támogatást, ami átlagosan 683 060 forint. Örülünk annak, hogy mindig tudunk egy picikét előrébb lépni, annak idején még 150 millió forintról indultunk, ezt megelőzően pedig 300 millió forint volt a legnagyobb keretösszeg.

Teljes mértékben költségvetési, vissza nem térítendő forrásról beszélünk, amelynek a korábbi felhasználásával, elszámolásával 99,9 százalékban semmilyen probléma nem volt.

Kiemelt státuszban az Egri Városi Sportiskola

A számok ismertetésekor az is kiderült, hogy az 500 millió forintból 450-et osztottak szét 527 kis-, és közepes egyesület közt, 50 milliót pedig 6 olyan között, amelyek ugyan még nem számítanak ,,nagy" egyesületnek, de rövid időn belül azok lehetnek. A most elnyert támogatási összeggel jövő februárig kell elszámolniuk az érintetteknek, a pénzt gyakorlatilag – Deutsch Tamás elmondása alapján – mindenre fordíthatják, úgy mint például: sportszakember fizetésére, edzőtáborozásra, eszközbeszerzésre, létesítmény használatra, működtetésre, stb. A kimondott cél az is, hogy még több sportolót, edzőt tudjanak bevonni.

– Három megyében összesen 1,3 millió ember él, ami Magyarország népességének több, mint a 10 százaléka. Biztos vagyok abban, hogy az összeg növekedni fog, segítsenek a műhelyek abban a jövőben, hogy majd a jövőben minél nagyobb összeget tudjunk kiosztani – nyilatkozta Sántha Gergely, a SOSZ elnökségi tagja, a DVTK elnöke.

Sikerek útján

Heves vármegye egyik legeredményesebb klubja az utánpótlás nevelésben jeleskedő Egri Városi Sportiskola. Az önkormányzati intézményben 12 szakosztályban 48 edző irányításával 640 fiatal sportol és ér el évről-évre kiemelkedő nemzetközi és hazai eredményeket. A kiemelt, 10 millió forintos támogatási szerződés aláírását követően Kovács Géza igazgató nyilatkozott.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a SOSZ égisze alatt futó Hiszek Benned Sport Program keretben támogatást kaptunk, ezzel bekerülhettünk a legjobb nagy vidéki sportegyesületek előszobájába.

Nagy dicsőség és megtiszteltetés ez az EVSI-nek és Eger városának is, mivel ilyen eredményekkel országos szinten kevés sportegyesület rendelkezik. Köszönjük az edzőinknek, sportolóinknak, a szülőknek és a városnak a támogatást, hogy eljutottunk idáig. Mindez köszönhető a lelkiismeretes és alázatos szakmai munkának. Külön öröm, az egri sikereken túl, hogy Miskolcon, a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. is bekerült a kiemelt támogatott körbe.

Kovács, Jordán, Juhász A szerződés aláírási programon Egerből Kovács Géza, továbbá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club elnöke, Jordán Dániel, illetve az Agria Shotokan Karate Egyesület elnökeként shihan Juhász Ferenc képviseltette magát.

Vidéki fellegvárak

Hat sportszervezet kiemelt támogatást kapott, összesen 50 millió forintot:

Egri Városi Sportiskola 10 000 000 forint

Komárom Városi Sportegyesület 8 000 000 forint

Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club 8 000 000 forint

Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. 10 000 000 forint

Nyíregyházi Vasutas Sport Club 8 000 000 forint

Szegedi Vízisport Egyesület 6 000 000 forint

A Heves vármegyei további nyertesek:

Adácsi Birkózó Club Egyesület 800 000 forint

Agria Shotokan Karate Egyesület 500 000 forint

Bushido Kempo Akadémia Sportegyesület 1 000 000 forint

Egri Sakk és Ritmikus Sportgimnasztika Sport Klub 600 000 forint

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 1 000 000 forint

Egri Squash Sportegyesület 700 000 forint

Egri Vasas Sportegyesület 1 000 000 forint

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club 800 000 forint

Honvéd Zalka Sportegyesület 1 000 000 forint

Mátra Birkózó Sportegyesület 600 000 forint

Mátra Kempo Sportegyesület 800 000 forint

Mátrai Erőmű Búvárklub 800 000 forint

Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete 500 000 forint

VAMAV Vasúti Berendezések Kft. Lövész Sportklub 600 000 forint