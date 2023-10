– A vasárnap délelőttöm abból telt el, hogy ide és odamentem a játékosokért, akik megígérték, hogy jönnek – mondta a Heves vármegyei III. Délnyugati csoportjában szereplő vécsiek elnöke, edzője, mindenese, akivel a hazai öltözőben beszélgettünk.

– Amikor az egyiktől elköszöntem, negyedóra múlva felhívta a csapatkapitányt, hogy sajnos nem jön. Nem mondta, miért, csak annyit, hogy nem lesz. Ennyi volt a válasz. A másikra azért nem számíthattunk, mert a kisgyerekekkel kellett otthon maradni. További hárman nem is jelezték, hogy távolmaradnak a hétvégén. Őket egyáltalán nem tudom megérteni. Két éve még nevetve fogtam volna fel ezt az egészet, de most már félek, hogy az egészségem kárára megy. A hetvenen túl vagyok és inkább az öt unokámhoz mennék. Sokkal többet érne, ha velük tölteném az időt. De ez még az életem, a sport, a foci. Úgyhogy, ha a 17 leigazolt játékos közül legalább tizenhárman-tizennégyen eljönnének, akkor itt semmi probléma nem lenne. Mert, ami kell a létfenntartáshoz, azt pályázatoknak köszönhetően és saját erőből úgy ahogy megoldom, mégha a önkormányzati támogatás nagyon is hiányzik.

Ha a Györgyök találkoznak... Gyuri bácsi és Gyuri bácsi. Előbbi Minczér és a Vécs KSK elnöke, utóbbi Hemingway és a Bp. Honvéd korábbi tulajdonosa. A két vezetőt annyi közös szál köti össze, hogy a kispestieket 2006 és 2019 között vezetett George F. Hemingway anno mezganitúrával segítette a vécsieket. Az egyezség a Honvéd egyik mezőkövesdi fellépése alkalmával történt találkozáskor kötettet.

A vécsieknél járva annak néztünk utána, milyen gondokkal küszködik a vármegye hármas labdarúgó-csapat.

A klubház melletti konténer öltöző két éve hatmilliós pályázatból került a létesítménybe, amelynek játékterét immár kerítés övezit, igaz, a kivitelezés nem sikerült túl precízre.

– Nem tudom hogy, de aki ezt mérte, az 40 métert kihagyott belőle... Oldalt így van rácshiány, de amikor még nem volt, a kapun a gyerekeknek kint hagyott necchálót lopták el. Pedig ezzel halászni sem lehet. Idén még nem kaptunk egyetlen forint támogatást sem a polgármesteri hivataltól, noha korábban arról volt szó, hogy az önkormányzat a tavalyi, illetve tavalyelőtti összeget biztosítja az egyesület számára. Évi ötszázezer forintról van szó, de a normális működéshez legalább 700 ezer forintra lenne szükség.

Minczér György azt magyarázta, hogy a településen kevés a fiatal. Akik vannak, azok is nem nagyon akarnak focizni, inkább az idősebbek járnak.

– Sajnos úgy, ahogy az utóbbi két évben szerepeltünk, még korábban sose. Nagyon szégyellem ezt, még ha a játékosok ezt nem is teszik meg. Tavaly hét játékost igazoltunk Kerecsendről. Velük oda jutottam, hogy minden héten fegyelmi tárgyalásra kellett járnom a viselkedésük miatt. Játszani, futballozni tudnak, csak a hozzáállással van probléma. Ők így nőttek fel. Ha van egy kis szabálytalanság ellenük, akkor azonnal a másik oldalra fordulnak. Ezért a fegyelmi tárgyalásokon már nevettek, hogy már megint itt vagyok. Ebben az évben még nem kellett mennem. Csodálkozok is rajta. Most az eredmények nem jönnek, de kirívó fegyelmi eset sincs.

A szekrényben bőven akad felszerelés

A klubvezető azt ígéri, hogy a csapat az őszi idényt végig viszi, bár ez nem rajta múlik.

– Ha hívnak gyűlésre az MLSZ-hez, már nem merek bemenni, mert a sok ismerős előtt szégyellem magam. Ha a csapatkapitány Lakatos Krisztiánnal együtt a héten dűlőre jutunk azzal a négy fiúval, akik most még billegnek, akkor az őszi szezont biztos, hogy befejezzük.