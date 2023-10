Szombat, 15.00:

MARSHALL ASE (5.)–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (3.)

Andornaktálya. V.: Tóth Szabolcs (Ferenczi, Fenyvesi – Pest vármegyeiek).



– A mi esetünkben gondoltam, hogy veretlenül állunk majd a Füzesabony elleni meccs előtt, azt viszont nem, hogy ők is veretlenek lesznek idáig. Természetesen csak viccelek! – áll elő poénnal az andornakiak csapatkapitánya, Kollár Bence arra a kérdésre, mely szerint gondolta-e a szezon előtt, hogy a tavalyi ezüstérmes ellen úgy játszanak rangadót, hogy mindkét gárda veretlen.

– A felkészülésünk jól sikerült, az pedig nagyban segítette eddigi teljesítményünket, hogy a tavalyi csapatunk nagy része megmaradt. Az előző idényhez képest több játékosunknak megjött az önbizalma, miközben erősítést jelentő játékosokat tudtunk igazolni. Ezek alapján nem meglepő, hogy eddig sikerült megtartani a veretlenségünket.

A két idegenbeli döntetlen után nagyobb vesztenivalója az FSC-nek lesz ezen a meccsen. Ezzel kapcsolatban arra kértünk feleletet a 28 éves középpályástól, hogy ez eredményezheti-e azt, hogy ezúttal óvatosabb vendégcsapattal találkoznak.

– Természetesen mindig nehezebb helyzete van egy olyan együttesek, amely konkrét céllal vág neki a szezonnak. Az abonyiak nem titkolt szándéka a feljutás, ám így nagyobb teher alatt is játszanak. Azt nem gondolom, hogy beállnának védekezni, viszont hazai pályán egyik csapatnak sincs könnyű dolga ellenünk. Próbáljuk hibákra kényszeríteni az ellenfelet, és a helyzeteket belőni. Szeretnénk itthon tartani a három pontot és a veretlenségünket megőrizni. Nyílt sisakos, nagy iramú mérkőzésre számítok, ahol a kevesebbet hibázó csapat nyer. Nem felemelt kézzel szeretnénk a pályára menni, hanem jómagam is és a csapat is úgy készül a mérkőzésre, hogy meglepjük ellenfelünket – tekintett előre Kollár Bence.

Gyöngyöshalászon 2–2, Makláron 2–2. Füzesabonyi szempontból ennek a két mérkőzésnek az elveszített (vagy nem megszerzett) négy pontja már a múlté, nyilván ezen kár rágódni, azért viszont sokat lehet tenni, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő.

Legközelebb ugye Andornaktályán lesz mérkőzés, ahol az FSC-hez hasonlóan ugyancsak veretlen gárda vár Pataki Viktorékra. Ha innen nézzük, akkor rangadónak számít a meccs – fordultunk a góllövőlistát nyolc találattal vezető támadó felé.

– Mindenki levonta a döntetlennel zárult mérkőzésekből és azok következményeiből a tanulságokat. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a hibák a bajnokság elején mutatkoztak, és azok javításaira lesz lehetőség. Úgy vélem, az Andornaktálya–Füzesabony párosítás mindig rangadónak számít, most különös pikantéria, hogy mindkét csapat veretlenül áll.

A szombati összecsapáson úgy magamtól, mint a csapattól is azt várom, hogy élvezzük/élvezze gárda a játékot, és ez minél kevesebb hibával párosuljon. Amennyiben ez sikerül, akkor ez az eredményben is megnyilvánul – mondta Pataki Viktor.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

A játéknap további programja

Szombat, 15.00:

MAKLÁR (4.)–LŐRINCI (1.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Mencsik László (dr. Lendvai, Somogyi)

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (10.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (2.)

Bélapátfalva. V.: Varga László (Török, Juhász Á.)

PETŐFIBÁNYA (12.)–BESENYŐTELEK (13.)

Petőfibánya. V.: Rozsnaki Gábor (Csathó, Derda N.)

EGERSZALÓK (9.)–HERÉD (8.)

Egerszalók. V.: Várallyay Miklós (Forgó, Szigetvári Zs.)

Szombat, 17.00:

HEVESTHERM-HEVESI LSC (7.)–EGER SE II. (11.)

Heves. V.: Nógrád vármegyei jv.

Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös (6.)