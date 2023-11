A 42 klub 217 versenyzőjét felvonultató viadalon 23 indulóval a Bushido Kempo Akadémia adta a legtöbb pástra lépőt. Eközben jelentős létszámban érkeznek a szlovákiai Bősről, továbbá Miskolcról, Debrecenből és Gyöngyösről. Az ifjúságiaktól a veteránokig széles volt a korosztályi paletta a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.

A nyolc versenyszámot (technikai versenyszámok, A-viadal, pusztakezes küzdelem, B-viadal, Gi földharc, Gi Open, NoGi földharc, NoGi Open) tartalmazó viadal a Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség és a Magyarországi Kempo Szervezetek Sportági Szövetsége hivatalos válogatott pontszerző versenyének számított. Noha a győzelem-vereség mutatóban Alba Kempo Team végzett az első helyen, az összesített éremtáblázatot a házigazdák nyerték.

– Versenyzőink közül Gulyás László indult a A-full küzdelmi számban, amelyet az első menetben technikai K. O.-val megnyert – mondta a 17. Eger-kupa egyik szervezője, Sztrancsik Balázs.

– Kiemelést érdemel továbbá az egész nap során egyenletes teljesítményt nyújtott Plahy Gerda, ahogy összességében mindenki odatette magát. Többen léptek tatamira a kezdő kategóriában is. Úgy vélem, jó verseny volt az idei is, évről-évre akadtak visszatérő nem kempós nevezők, akik szeretnek részt venni az egri rendezvényen. Fontos megemlíteni a bírói munkát is, az ítészek nagy odafigyelést igénylő, hosszú napot zártak, ahol jelentős számban pártatlan döntések születtek, amit jelez a visszatérő versenyzők száma.