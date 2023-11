A férfi NB II. Keleti csoportjának 8. fordulójában:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–TISZAFÖLDVÁR SE 5–5 (2–3)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Tamási P., Fábián B. (Deme R.)

ESC: Matin B. – Balázs L., Marosi, Bihari, Volyák. Csere: Berkes, Hepp K., Forgács B., Czéh. Játékos-edző: Berkes László

GÓL: Marosi (14., 33.), Balázs L. (20.), Bihari (22., 37.), ill. Sindel (9.), Székely D. (15.), Polák (16.), Vincze P. (24.), Szentmiklósi (31.)

Az ESC hét mérkőzésen szerzett négy ponttal a teballa utolsó előtti, 9. helyén áll.

BERKES LÁSZLÓ: – Vegyes érzesek kavarognak bennem. Nehéz időket élünk, előzetesen talán el is fogadtam volna a döntetlent, de a mérkőzésen, különösen a végjátékban a három pont megszerzésére is esélyünk nyílt. Értékes ponttal gazdagodtunk, amely nemcsak a tabellán elfoglalt helyezésünk miatt fontos, hanem reményeim szerint az önbizalmaknak is jót tesz.

KÖVETKEZIK: VS Dunakeszi–Energia SC Gyöngyös, november 13., hétfő, 20.00.