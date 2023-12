A januári hollandiai Európa-bajnokságra való felkészülés jegyében Egerben mérkőzött meg a kínai együttessel a magyar női válogatott. A mieinknél meghatározó játékosok hiányoztak, Mihók Attila szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a keret csaknem fele hasmenéses vírus miatt nincs bevethető állapotban.

Női felkészülési mérkőzésen:

MAGYARORSZÁG–KÍNA 13–8 (5–1, 1–2, 5–3, 2–2)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda.

MAGYARORSZÁG: Magyari – Szilágyi D. 1, Mahieu 1, Kuna, Keszthelyi 5, Dobi D. 1, Tiba P. Csere: Mészáros Farkas 1, Kurucz-Gurisatti 1, Horváth B. 1, Leimeter D. 1, Faragó K., Peresztegi Nagy 1. Szövetségi kapitányok: Cseh Sándor, Mihók Attila

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 7/3, ill. 8/3.

ÖTMÉTERESBŐL: 1/–, ill. 1/–.

MIHÓK ATTILA: – Remekül kezdtünk, de a kínaiak végig tapadtak ránk, azaz mindent be kellett dobnunk, amit most tudunk, hogy megmaradjon a különbség. Így ez a meccs nagyon jól szolgálta a felkészülésünket, játékban is, érzelmileg is. Hoztunk egy-két újdonságot, amire szükség is volt, hiszen négy napja edzünk a kínaikkal, úgyhogy szinte annyira ismernek minket, mint mi saját magunkat. Most így áll a csapat, amit ma láthattunk: fertőzéstől sújtva, emiatt kulcsemberek nem lehettek itt, ez azért rányomta a bélyegét a játékra.