– Megvan még a szombathelyi kapusiskolája?

– A korábban épített sportlétesítményünk húsz, a kapusiskolánk pedig tízéves lett az idèn, vagyis dupla jubilemot ünnepelhetünk. Tesszük a dolgunkat, van egy sportlétesítményünk több labdarúgásra alkalmas műfüves pályával, de saját rehab, konferencia terem, sőt még hotel is a rendelkezésünkre áll. Mindezeknek a vezetését együtt visszük feleségemmel, kiegészülve mintegy 50 alkalmazottal. Továbbá jelenleg 250 gyerek sportol nálunk, úgyhogy megvannak a napi feladatok. Azonban nemcsak sport, hanem üzleti téren is építjük a kapcsolatokat, szeretnék ugyanis jó vezető lenni.

– Régen volt már ilyen sikeres a magyar labdarúgó-válogatott. Jókor vagyunk jó helyen?

– Mindenképp megsüvegelendő a válogatott teljesítménye, ez az egész egy hosszú folyamat eredmènye. Az Európa-bajnokságon is jó csoportba kerültünk, olyannyira, hogy szerintem a továbbjutás is elvárható. A skót válogatott felfelé ívelő formát mutat, a nèmeteknek össze kell szedniük magukat, és még ott vannak a zsákbamacska svájciak, akik mindig kiszámíthatatlanul szerepelnek. De nekünk csak saját magunkkal kell foglalkozni, amit Marco Rossi el is fog érni a srácoknál. Reméljük a legjobbakat.

– Kapusok terén mindig is jól álltunk, elég csak megnézni az Ön pályafutását. Gulácsi Péter és Dibusz Dénes kettőse is több, mint megfelelő, nem igaz?

– Pont velük voltam kint a 2016-os Európa-bajnokságon, így közelről is jól ismerem őket. Mindketten 30 felett vannak, mostanra értek be igazán. Rutinos kapusok, akik nagy segítségére vannak a válogatottnak.

– És kik jönnek utánuk?

– Vannak feltörekvő kapusaink, akik ha több lehetőséget kapnak, akkor nyilván többször tudnak bizonyítani. A türelem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ki tudjanak teljesedni.