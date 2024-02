A szervezők köszöntötték a legidősebb (Nagy Edit, Debrecen és Pusztai László, Miskolc) és legfiatalabb (Kuzsmiczky Nóra, Mezőkövesd, Kovács Áron, Gyöngyöstarján) résztvevőket is. Bajzát László főszervező elmondta, a rendezvény napján esett az eső, így a nem aszfaltos és nem murvás úton az esemény nevéhez méltóan sár fogadta a futókat. Az utóbbi időben általában ennyi futót mozgat meg az esemény, amely hangsúlyozottan nem verseny. A résztvevők hetven százaléka visszajár, de mindig csatlakoznak új futók is. A futókat az egy-két órás intenzív mozgás után a helyi gyógyfürdő is vendégül látja.

Érdekesség, hogy mind a férfi, mind pedig a női első helyezett először vett részt a Latyakfutáson. Sokan használták föl arra az esemény, hogy eddzenek egy jót, készülve a tavaszi hosszabb távú aszfaltos és terepfutóversenyekre, váltóversenyekre, akár szupermaratonra is, videónkban erről is beszélnek a résztvevők és arról is, hogy tetszett nekik a bogácsi erőfelmérő.