Csörgőlabda Kupát rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete, a Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ (HTSZK), valamint a Vakok és Gyengénlátók Sport Egyesülete (VGYSE). Szép gólok, vicces hibák és kellemetlen labdapattanások is tarkították az eseményt, de élményekkel gazdagodtak a résztvevők és a látó közönség is.

A sportolóknak is új élmény volt a csörgőlabda

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Bertyák Bence, a HTSZK esélyegyenlőségi referense elmondta, a kupa ötlete a tavalyi MEFOB-on fogalmazódott meg bennük, amikor a második helyen végeztek.

- Hazafelé úton azon gondolkodtunk, az egyetemen is lehetne bajnokság, ahol a hallgatók, dolgozók megtapasztalhatják, milyen látássérültként sportolni, mozogni a térben, s milyen az, amikor más érzékszerveikre hagyatkoznak kétszer tíz percben a pályán. Egy olyan labdát kell kivédeni, ami láthatatlan, csak a csörgése alapján mérik föl, honnan érkezik. Ezenkívül a kupa az egyetem érzékenyítő céljait is szolgálja – mesélte Bertyák Bence.

Csörgőlabda, parasport

Hozzátette, a csörgőlabda a parasport napokon is rendszeresen szerepel a programban, az egyetemi tananyagban azonban nem. A VGYSE és az egyetem hosszú távú együttműködést szeretne, amelynek célja, hogy a tanító- és tanárképzésben, edzőképzésben megjelenjen az integrálható, inkluzív sport, s ezt a tudást az edzők hasznosítani tudnák a testnevelés órákon.

Bertyák Bence az I. EKKE Csörgőlabda Kupáról elmondta, nyolc csapat vett részt rajta két csoportban, majd a körmérkőzések után keresztjátékkal döntötték el a helyezéseket. 40-50 játékost mozgattak meg a programmal, az időkorlát miatt pedig több csapat nevezését is vissza kellett utasítaniuk.

- Ez egy pilot programban jó létszám, dolgozói, hallgatói csapatok is voltak, ebből tanulva még nagyobb létszámmal, beleadással szervezhetjük meg a következőt. Egy-két év kell, hogy gyökeret verjen a sportág és olyan bajnokságot szervezhessünk, mint a kidobós. Szeretnénk akár városi bajnokságra is bővíteni a dolgot, más civil szervezetekkel együtt – mondta az esélyegyenlőségi referens, aki maga is igazolt csörgőlabdázó.

Mező Balázs, a Nagyothallók csapatban vett részt a kupán, s elárulta, társaival együtt más sportágakat űznek, kézilabdáznak, vízilabdáznak, illetve röplabdáznak.

- Jó új élményeket szerezni más sportokban, főleg olyanban, ami más érzékelést kíván, a hallást, a tapintást. Nagyon élveztem, nagyon fura érzés csak a hallásra utalva játszani, nem látni semmit. Kicsit félelmetes is volt, ha úgy találnak el, nem kellemes érzés, de élveztem – mondta Mező Balázs, akire a csörgőlabdázás után még kézimeccs is várt.

- Teljesen más kézilabdázni, ott térben kell látni, mindenféle térbeli dolgokat tapasztalni. A csörgőlabdában nem dobás, hanem gurítás van, s különféle szabályokat kell betartani. A csapattársaimmal edzői szakon vagyunk, a csörgőlabda nincs benne a tananyagban, inkább a fogyatékkal élők sportja szerepelnek a szakunkon, a kézilabda tantervben sincs benne – fejtette ki Mező Balázs.