A női NB I/B 21. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (8.)–ÉRD (3.)

Eger, Eszterházy-csarnok, szombat, 18.00. V.: Kovács-Sebők S., Vastag-Réti R.

Csipegetik a pontokat az egri egyetemsita lányok, aminek köszönhetően stabil pozícióval rendelkeznek a másodosztályú bajnokság középmezőnyében. Ugyanakkor a szebb napokat is látott érdiek nem titkoltan a sportág élvonalába kívánkoznak, amiért az Esztergommal vívnak késhegyre menő küzdelmet. Ahhoz, hogy Csiszár-Szekeres Kláráék tartani tudják a lépést Elek Gábor edző csapatával a Leányka úton is pontokat kell szerezniük.

Az egriek is távolabbra tekintenek a soron következő mérkőzéstől. A héten ugyanis napvilágot látott, hogy edzőként a következő szezonban is Farkas József vezeti az Eszterházy SC női együttesét. A szakembert követően újabb egy évvel hosszabbította meg szerződését Babinszky Lara, Zákányi Blanka, Szentkeressy-Kovács Renáta, Simon Armilla, Pint Lilla, Kozma Tünde, Bernát Dorina, Kiser Panna és Tóth Gréta is.

Arra a kérdésre, hogy a bejelentések adnak-e új lendületet a csapatnak és képesek lesznek-e Iván Emeséék bravúrt okozni az érdiek ellen, arra szombaton 20 óra előtt kaphatunk választ.

A 21. forduló további párosítása

MÁRCIUS 16., SZOMBAT

16.00: PTE PEAC-SIPO–Esztergomi Vitézek

16.00: DVSC SCHAEFFLER U19–Szombathelyi KKA

18.00: Gárdony-Pázmánd NKK–PC Trade Szegedi NKE

18.00: Tempo KSE–Szigetszentmiklós NKSE

18.00: Hajdúnánás–Ferencvárosi TC U19

18.00: SZISE-Bamba Marha–Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia

19.00: Komárom VSE–Kispest NKK

A bajnokság állása

1. Szombathely 20 20 – – 713–511 40

2. Esztergom 20 17 – 3 590–458 34

3. Érd 20 16 – 4 641–548 32

4. Komárom 20 12 3 5 557–555 27

5. FTC U19 20 12 – 8 584–564 24

6. SZISE 20 10 2 8 601–589 22

7. Orosháza 21 10 2 9 557–555 22

8. Eszterházy SC 20 8 3 9 572–562 19

9. Tempo KSE 20 7 2 11 554–570 16

10. Hajdúnánás 21 7 2 12 517–573 16

11. Szigetszentmiklós 20 7 1 12 541–598 15

12. PTE PEAC 20 6 1 13 547–578 13

13. DVSC U19 20 6 1 13 561–615 13

14. Kispest NKK 20 5 3 12 546–604 13

15. Gárdony-Pázmánd 20 4 2 14 534–611 11

16. Szeged 20 2 2 16 526–650 6