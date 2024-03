A női NB I/B 22. fordulójának mérkőzésén:

KISPEST NKK–ESZTERHÁZY SC 21–19 (12–6)

Inárcs, 70 néző. V.: Babidorics B., Reszegi Cs.

ESC: Kozma T. – Zákányi 6, Tóth G., Gazsovics 1, Babinszky 2, Vass V., Kiser 2. Csere: Kiss-Gadányi (kapus), Bernát D., Iván E. 2, Pint L. 2, Szentkeressy-Kovács 1, Simon A. 1, Zsákovics 2. Edző: Farkas József

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–2, 12. p.: 6–4, 18. p.: 8–4, 24. p.: 11–4, 36. p.: 15–10, 42. p.: 18–13, 48. p.: 20–15, 54. p.: 21–18.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/3, ill. 1/–.

Tíz perc után kezdett nyílni az olló. A hazaiak 6–4-es állásról bő negyedóra alatt ötször vették be az egriek kapuját, amire az egyetemisták részéről egyetlen válasz sem érkezett. A szünet után sokáig állandósult a fővárosiak 5–6 gólos előnye, a vendégek a hajrában kozmetikáztak az eredményen.

FARKAS JÓZSEF: – Tudtuk, hogy nem egyszerű a feladat, erre a héten többször is felhívtam a lányok figyelmet. Több játékosom is fiatal, rutintalan, az ilyen szituációkat nem tudja kezelni. Húsz feletti technikai hibávál és ugyanennyi kihagyott lövéssel nem lehet mérkőzést nyerni. A kellő akarat is hiányzott több játékosból, ami óriási probléma. Küzdünk tovább.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia, március 29., péntek, 17.00.

A bajnokság állása

1. Szombathely 22 22 – – 792–558 44

2. Esztergom 22 19 – 3 658–505 38

3. Érd 22 18 – 4 689–584 36

4. Komárom 22 13 3 6 605–603 29

5. FTC U19 22 14 – 8 654–610 28

6. Orosháza 23 12 2 9 615–607 26

7. SZISE 22 10 2 10 662–662 22

8. Tempo KSE 22 9 2 11 624–622 20

9. Eszterházy SC 22 8 3 11 609–605 19

10. Hajdúnánás 23 7 2 14 553–628 16

11. Kispest NKK 22 6 3 13 592–652 15

12. DVSC U19 22 7 1 14 608–675 15

13. Szigetszentmiklós 22 7 1 14 589–660 15

14. PTE PEAC 22 6 1 15 591–649 13

15. Gárdony-Pázmánd 22 5 2 15 600–679 12

16. Szeged 22 2 2 18 579–721 6